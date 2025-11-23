Cádiz - Cultural desde el Nuevo Mirandilla
El equipo leonés busca asentarse en la zona media de la tabla a costa de un conjunto gaditano que rentabiliza sus goles
León
Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:46
16:01
El Cádiz llega a este partido en octava posición, cuatro puntos por delante de la Cultural. Los gaditanos hicieron un buen inicio de temporada y son un equipo difícil de hacer gol -aunque también les cuesta hacerlo-
15:56
El colegiado aragonés Carlos Muñiz dirigirá el partido en el Nuevo Mirandilla
15:53
Por parte del Cádiz este es el XI: Aznar; Carcelén, Kovacevic, Recio, Climent; Tabatadze, Diarra, Ortuño, Efe; Suso, Álvaro
15:50
Los jugadores de la Cultural llevan tiempo en el estadio gaditano donde rodará la pelota en media hora
15:46
Pocas novedades con respecto a la pasada jornada. Ribeiro repite como titular y regresa Barzic tras su convocatoria con Croacia para la ventana internacional.
15:46
¡Ya tenemos alineación! La Cultural formará con el siguiente equipo: Badía; Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Ribeiro, Thiago Ojeda, Selu Diallo, Mboula; Chacón; Manu Justo
15:43
La Cultural acabará esta jornada, pase lo que pase, fuera de los puestos de descenso. Por ello quiere aprovechar resultados para abrir distancia con esa zona
15:40
El encuentro comenzará a las 16:15, en el estadio Nuevo Mirandilla, un escenario clásico del fútbol español
15:35
Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre el Cádiz CF y la Cultural y Deportiva Leonesa.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Cierra tras 41 años Gnomos, la tienda más emblemática de regalos y complementos de la calle Ancha de León
- 2 Anilso Soares, el minero caboverdiano fallecido en Asturias, descansará en Caboalles de Abajo
- 3 El minero de Villablino muerto en Asturias perdió en 2007 a su hermano en la tragedia del Pozo Calderón
- 4 Los nombres más elegidos para recién nacidos en León
- 5 La madreña llega a tiempo para la nieve
- 6 Herido un hombre de 58 años tras un brutal choque con un poste en la A-6
- 7 Denuncian el «abandono» de los ganaderos de leche de Omaña y Luna
- 8 Cambian los rostros de Izquierda Unida en León: Rubén Estévez, nuevo coordinador
- 9 El Grinch o la galleta de jengibre ya habitan en Almanza
- 10 Santo Domingo ya luce para probar su encendido navideño
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad