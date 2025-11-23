leonoticias - Noticias de León y provincia

Día de partido para la Cultural.
Directo

Cádiz - Cultural desde el Nuevo Mirandilla

El equipo leonés busca asentarse en la zona media de la tabla a costa de un conjunto gaditano que rentabiliza sus goles

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:46

Actualizado Hace 1 minuto

16:01

El Cádiz llega a este partido en octava posición, cuatro puntos por delante de la Cultural. Los gaditanos hicieron un buen inicio de temporada y son un equipo difícil de hacer gol -aunque también les cuesta hacerlo-

15:56

El colegiado aragonés Carlos Muñiz dirigirá el partido en el Nuevo Mirandilla

15:53

Por parte del Cádiz este es el XI: Aznar; Carcelén, Kovacevic, Recio, Climent; Tabatadze, Diarra, Ortuño, Efe; Suso, Álvaro

15:50

Los jugadores de la Cultural llevan tiempo en el estadio gaditano donde rodará la pelota en media hora

15:46

Pocas novedades con respecto a la pasada jornada. Ribeiro repite como titular y regresa Barzic tras su convocatoria con Croacia para la ventana internacional.

15:46

¡Ya tenemos alineación! La Cultural formará con el siguiente equipo: Badía; Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Ribeiro, Thiago Ojeda, Selu Diallo, Mboula; Chacón; Manu Justo

15:43

La Cultural acabará esta jornada, pase lo que pase, fuera de los puestos de descenso. Por ello quiere aprovechar resultados para abrir distancia con esa zona

15:40

El encuentro comenzará a las 16:15, en el estadio Nuevo Mirandilla, un escenario clásico del fútbol español

15:35

Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre el Cádiz CF y la Cultural y Deportiva Leonesa.

