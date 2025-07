Badía explica su llegada a León: «No quería esperar más y la Cultural reunía todo»

Diego Nicolás Alonso Martes, 22 de julio 2025, 14:20 | Actualizado 14:26h. Comenta Compartir

La Cultural continúa reforzando su plantilla para afrontar con garantías su regreso al fútbol profesional. Este martes ha sido el turno de la portería, con la presentación oficial de Edgar Badia y Arnau Rafús, dos porteros que llegan con ambición y perfiles para pelear por la permanencia en Segunda.

José Manzanera fue el encargado de abrir la rueda de prensa. «Van a ser compañeros pero también rivales en la portería», señaló. El director deportivo destacó el valor de ambos fichajes: «Gracias a Edgar por confiar en el proyecto. Las conversaciones fueron muy positivas y todo llegó a buen puerto. Tiene muchos partidos tanto en Segunda como en Primera y nos dará esa veteranía y reflejos que buscábamos. Arnau, a pesar de su juventud, ya ha debutado en Primera y cuenta con una trayectoria muy importante. Le agradecemos también su apuesta por nosotros. Tiene un futuro prometedor y les deseo suerte a los dos».

Por su parte, Edgar Badia, con más de 300 partidos de experiencia en el fútbol profesional, y aspirante a la titularidad, explicó su decisión de unirse al conjunto leonés: «Desde el primer momento me transmitieron mucha confianza. No quería esperar más en el mercado y la Cultural reunía todo lo que buscábamos mi familia y yo: estabilidad, un proyecto sólido y una ciudad maravillosa. Me han hablado muy bien del vestuario y puedo confirmarlo: la acogida ha sido espectacular», afirmó.

El ex del Tenerife o Elche dejó claro que no viene de paso. «He peleado por ascender y por no descender. Ahora quiero ayudar a que la Cultu se quede más de un año en Segunda. Tenemos que cuidar todos los detalles y ser competitivos dentro y fuera de casa. El Reino debe ser una fortaleza. Ojalá podamos vivir un año muy bonito con el estadio cerca del lleno en cada partido», aseguró.

En cuanto al cuerpo técnico, Badia mostró su entusiasmo: «Me ha sorprendido el nivel de los entrenamientos, la intensidad y el hambre que se respira. Estoy descubriendo cosas nuevas de mí mismo que no sabía en mi día a día. Eso solo puede enriquecernos a todos», apuntó.

Junto a él compareció también Arnau Rafús, joven guardameta formado en las categorías inferiores del FC Barcelona y con experiencia en el fútbol profesional. El catalán subrayó su ilusión por esta nueva etapa: «La Cultural tiene ganas de crecer y está construyendo una plantilla sólida. Vengo a aportar juventud, trabajo y exigencia. Me representa el trabajo del día a día, y aunque algunos porteros tienen una carrera hecha, yo también quiero jugar y ayudar al equipo desde donde me toque», explicó.

Rafús destacó la importancia de mantener la calma durante una temporada tan exigente como la de Segunda División: «Es una liga larga y en cinco partidos puede cambiar todo. No hay que obsesionarse con la clasificación. El objetivo es claro: queremos quedarnos, asentarnos en el fútbol profesional y no ponernos límites», concluyó.

Ambos porteros afrontan ahora la pretemporada con la vista puesta en el inicio liguero. La competencia por la titularidad está servida, pero con un objetivo común: hacer crecer a la Cultural en su retorno al fútbol profesional.