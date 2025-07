Larios descartó Inglaterra por «volver a casa» y Tresaco pide «romper el espacio»

Diego Nicolás Alonso Jueves, 17 de julio 2025, 14:32 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

La Cultural ha inaugurado la rueda de presentaciones de sus fichajes de cara a la ilusionante temporada 2025/26. El director deportivo, José Manzanera, fue el encargado de dar la bienvenida oficial a Rafa Tresaco, procedente del Zamora, y a Juan Larios, lateral izquierdo con pasado en el Manchester City y en el Southampton.

Manzanera fue claro desde el inicio: «Ambos han hecho un esfuerzo importante para poder estar aquí. Cada uno en su contexto, pero han puesto todo de su parte para vestir esta camiseta».

Rafa Tresaco: «Quería venir aquí a cumplir los objetivos de la Cultural»

El delantero aragonés, con experiencia en la Segunda División con el Huesca, confesó sentirse cómodo desde el primer día: «Estamos entrenando bien, aún faltan refuerzos, pero lo que hay tiene nivel para competir». Sobre su rol en el campo, fue rotundo: «El año pasado jugué mucho en banda izquierda, pero donde realmente me siento cómodo es como segundo punta, rompiendo al espacio».

Tresaco también habló de su evolución tras su paso por el Zamora, donde recuperó sensaciones y continuidad: «Seguramente la experiencia y la regularidad que he tenido allí es lo que necesitaba. Aquí vengo con muchas ganas».

Juan Larios: «Quería volver a España y ser feliz jugando al fútbol»

Más llamativa fue la incorporación de Juan Larios, un nombre con recorrido internacional pese a su juventud. El sevillano, que ha estado en las filas del Manchester City y el Southampton, no dudó en explicar por qué eligió León: «Tenía opciones para seguir en Inglaterra, pero quería volver a casa, ser feliz en el día a día y sentirme parte de un vestuario sano. Y aquí, en diez días, me siento como si llevara dos años».

Larios, que sufrió varias lesiones en el isquio en el pasado, asegura haber encontrado estabilidad física: «He probado muchas cosas, y siento que he dado con la tecla. Me encuentro muy bien». Se define como un jugador «rápido, agresivo, con buen pie» y se deshizo en elogios hacia sus compañeros: «Rafa es un avión, Fornos, Pibe, Eneko, Manu, son todos jugadores de diez. Y los chavales del Júpiter me han sorprendido mucho, están a gran nivel».

Manzanera: «Lo que queremos, cuesta»

El director deportivo también dejó entrever las dificultades del mercado, pero con un mensaje de ambición: «Sabemos lo que queremos, pero no es solo un tema económico. Es una categoría muy exigente y atractiva, y eso hace que todo cueste más. Somos exigentes. Hay que trabajar mucho y a veces es frustrante que no salgan las cosas, pero estamos bien posicionados».

La Cultural, que sigue perfilando su plantilla para su retorno al fútbol profesional, inicia así una etapa ilusionante. Y, si algo ha quedado claro, es que los que ya están, están porque quieren.