Imagen del Polideportivo Pisuerga con goteras. Mar García
Baloncesto | Segunda FEB

Ya hay nueva fecha para el derbi aplazado por goteras en Valladolid

La Cultural ha anunciado el nuevo horario tras la solicitud de la pasada semana a la FEB de que se le diera por ganado el duelo

Borja Pérez

Borja Pérez

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:03

Ya hay fecha confirmada para el enfrentamiento entre Cultural Baloncesto y CBC Valladolid que se suspendió el pasado día 1 de noviembre por las goteras que impedían el habitual transcurso del encuentro en el Polideportivo Pisuerga de la capital vallisoletana.

Será el miércoles 17 de diciembre a las 20:00 horas en el mismo Polideportivo Pisuerga. Así, será un encuentro intersemanal que se dará tras visitar el sábado 13 a morón y antes de recibir el domingo 21 a Círculo Gijón, con un margen de cuatro días en ambos casos, por lo que no supone una carga física excesiva sin margen de descanso.

La solicitud de la Cultural

Cabe recordar que esta nueva fecha se confirma una semana después de que la Cultural solicitara a través de un escrito a la Federación Española de Baloncesto (FEB) que se le diera por perdido a los vallisoletanos merced a los gastos generados y contratiempos derivados de la suspensión del duelo.

En todo caso, ya hay una fecha para disputar un partido muy esperado en ambos lados, con una tensión siempre presente en este tipo de encuentros, a la espera de conocer cómo se desarrollará la venta de entradas.

Mientras que el partido del 1 de noviembre se iba a disputar con el Valladolid llegando invicto y la Cultural con un récord 1-3, los blanquivioletas han cosechado ya su primera derrota ante Clínica Ponferrada SDP (5-1) y los culturalistas han logrado retomar el vuelo (3-3).

