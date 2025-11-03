leonoticias - Noticias de León y provincia

Varias personas tratan de secar las goteras del pasado sábado en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid. Mar García

El Valladolid-Cultural se pudo haber jugado en otro pabellón... pero no cumplía los requisitos

La concejala de Deportes de Valladolid, Mayte Martínez, asegura que eran «conscientes» de que las goteras se podían dar en el Pisuerga ante la previsión de lluvia

D. G.

D. G.

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

El Ayuntamiento de Valladolid ofreció al UEMC CBC Valladolid trasladar el partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa de este sábado al pabellón Pilar Fernández Valderrama de la capital pucelana ante la previsión de lluvia, pero la infraestructura no cumplía los requisitos federativos.

Así lo ha señalado este lunes la concejala de Deportes, Mayte Martínez, quien dio explicaciones de lo sucedido en el Polideportivo Pisuerga el pasado sábado con las goteras, que obligaron a aplazar el encuentro.

«Podía suceder»

«Nosotros éramos conscientes de que esto podía suceder», comentó la edil, quien reiteró el «compromiso» del Consistorio para «arreglar las cubiertas», una decisión anterior a lo acontecido este sábado.

De hecho, ha explicado que este pasado 29 de octubre se iniciaron los procedimientos administrativos que han supuesto la contratación de una empresa, «que ya se va adjudicar y, previsiblemente, mañana o el miércoles, empezaría la actuación de pintura plástica».

En todo caso, la empresa contratada «deja de manifiesto que esa intervención no garantiza al cien por cien que se pueda solucionar el problema» en las tres cubiertas: la de la pista central, la del frontón y la del gimnasio. Martínez, que cargó también contra la «herencia» del anterior equipo de Gobierno, «para el que cambiar una cubierta no vendía y no daba lugar para la foto», se comprometió a correr con los gastos de la sanción que la Federación Española de Baloncesto (FEB) imponga al club.

