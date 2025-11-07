leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un partido del Clínica Ponferrada.

Las goteras obligan a invertir el Clínica Ponferrada y Baloncesto Valladolid

El conjunto vallisoletano jugará en el Lydia Valentín de la capital berciana desde las 18:15 horas del domingo 16 de noviembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:32

Comenta

El Clínica Ponferrada SDP y el Baloncesto Valladolid han acordado invertir el orden de sus enfrentamientos dentro del Grupo Oeste de la Segunda FEB, correspondientes a las jornadas 7ª y 20ª de esta tercera categoría. La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha aceptado el cambio, provocado por un problema de mantenimiento en la instalación del equipo vallisoletano, el Polideportivo Pisuerga, que ya provocó el aplazamiento del encuentro correspondiente a la 5ª jornada de la competición, en la que debía enfrentarse a la Cultural y Deportiva Leonesa.

De este modo, el Baloncesto Valladolid jugará en el Lydia Valentín la próxima semana, concretamente desde las 18:15 horas del domingo 16 de noviembre, para evitar la coincidencia con el encuentro que disputará la Deportiva Ponferradina frente al Lugo en el Municipal El Toralín a las 20:00 horas de ese sábado.

Llegará ese enfrentamiento después de que el equipo de Oriol Pozo juegue desde las 18:30 horas del próximo domingo en el Palacio de los Deportes de León frente a la Cultural Leonesa y el cuadro pucelano juegue también el domingo (19:00 horas) en la pista del Círculo Gijón. La visita del Clínica Ponferrada SDP al Polideportivo Pisuerga será el 7 de marzo de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen
  2. 2 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA
  3. 3 No se multará por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses
  4. 4 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa
  5. 5 El Bakura, 25 años de historia donde los militares llegan siendo alumnos y vuelven como sargentos
  6. 6 La curiosa imagen de un visón paseándose por una calle de León
  7. 7 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo
  8. 8 Novedades para los conductores de patinete en León: solo mayores de 16 años y obligatorio el casco
  9. 9 Fallece electrocutado en Asturias un joven de 27 años que trabajaba para una empresa del Bierzo
  10. 10 Torneo de futbolín, festival de rock y urban trail este fin de semana en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las goteras obligan a invertir el Clínica Ponferrada y Baloncesto Valladolid

Las goteras obligan a invertir el Clínica Ponferrada y Baloncesto Valladolid