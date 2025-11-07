Las goteras obligan a invertir el Clínica Ponferrada y Baloncesto Valladolid El conjunto vallisoletano jugará en el Lydia Valentín de la capital berciana desde las 18:15 horas del domingo 16 de noviembre

Leonoticias León Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:32

El Clínica Ponferrada SDP y el Baloncesto Valladolid han acordado invertir el orden de sus enfrentamientos dentro del Grupo Oeste de la Segunda FEB, correspondientes a las jornadas 7ª y 20ª de esta tercera categoría. La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha aceptado el cambio, provocado por un problema de mantenimiento en la instalación del equipo vallisoletano, el Polideportivo Pisuerga, que ya provocó el aplazamiento del encuentro correspondiente a la 5ª jornada de la competición, en la que debía enfrentarse a la Cultural y Deportiva Leonesa.

De este modo, el Baloncesto Valladolid jugará en el Lydia Valentín la próxima semana, concretamente desde las 18:15 horas del domingo 16 de noviembre, para evitar la coincidencia con el encuentro que disputará la Deportiva Ponferradina frente al Lugo en el Municipal El Toralín a las 20:00 horas de ese sábado.

Llegará ese enfrentamiento después de que el equipo de Oriol Pozo juegue desde las 18:30 horas del próximo domingo en el Palacio de los Deportes de León frente a la Cultural Leonesa y el cuadro pucelano juegue también el domingo (19:00 horas) en la pista del Círculo Gijón. La visita del Clínica Ponferrada SDP al Polideportivo Pisuerga será el 7 de marzo de 2026.