Imagen de las goteras en el Polideportivo Pisuerga. Mar García

Multan al CBC Valladolid por la suspensión del partido ante la Cultural

El conjunto vallisoletano deberá sufragar también los gastos derivados del encuentro y su aplazamiento al miércoles 17 de diciembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:32

Comenta

La Federación Española de Baloncesto le ha impuesto una multa de 800 euros al Club Baloncesto Ciudad de Valladolid por la suspensión y posterior aplazamiento del encuentro ante la Cultural y Deportiva Leonesa a causa de las goteras del Polideportivo Pisuerga.

El choque, previsto para el pasado 1 de noviembre, se jugará el próximo miércoles 17 de diciembre a las 20:00 horas, en principio, en el Polideportivo Pisuerga, como han anunciado este jueves los clubes.

Obligados a sufragar los gastos

Así lo ha fallado el Comité Nacional de Competición de la FEB 18 días después de que el derbi no se pudiera disputar.

Además de la multa económica, el UEMC Valladolid tendrá que sufragar todos los gastos originados por la suspensión del encuentro y de la repetición del mismo.

El Comité Nacional de Competición también advierte de que la reincidencia de una situación similar está tipificada en el Reglamento Disciplinario de la FEB y conllevaría multas económicas superiores y sanciones deportivas.

