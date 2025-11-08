Un derbi para alzar el vuelo La Cultural Baloncesto recibe a Clínica Ponferrada SDP en un partido que se da con los equipos muy alejados en la clasificación liguera

Borja Pérez Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:27

Puede considerarse el mejor o el peor escenario para poder levantar la cabeza y alzar el vuelo en la competición liguera de una vez por todos. Los derbis son ese tipo de partidos que te pueden servir para inflarte de moral, pero también para recibir un duro varapalo que afecte en el futuro más próximo.

En cualquier caso, la Cultural recibe a Clínica Ponferrada SDP este domingo (18:30 horas) en el Palacio de Deportes Urbano González Escapa. Un duelo de dinámicas muy dispares pero con una gran igualdad, como ya se demostró en el duelo copero en el que se impusieron los leoneses (83-91).

Diferencia clasificatoria

Los de Luis Castillo afrontan este duelo desde lo más bajo de la tabla, como colistas, aunque condicionados también por el hecho de tener un partido menos disputado, lo que supondrá que, al menos, los leoneses cuenten con un punto más y empaten con otros cinco equipos con el mismo récord.

En todo caso, la situación es muy diferente a la de Clínica Ponferrada, que suma cuatro victorias en cinco partidos, perdiendo solo en la segunda jornada en casa del Córdoba y ganando a rivales importantes como Toledo -que asaltó el Palacio de forma contundente- y Cáceres.

Tercer enfrentamiento

No es la primera vez que se enfrentan ambos equipos esta temporada, pues ya se han visto las caras hasta en dos ocasiones, siendo la última en la Copa con victoria rojiblanca y también de foirma previa en un amistoso que de nuevo se saldó con triunfo de los de Luis Castillo (103-70).

De esta forma, ante un Palacio que apunta a lucir una gran imagen como suele ser habitual en este tipo de enfrentamientos, la Cultural, que llega al duelo descansada después de estar sin jugar desde el 25 de octubre, intentará realzar el vuelo.