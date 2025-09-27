La Cultural mantiene su invicto en un nuevo derbi teñido de rojiblanco

Borja Pérez Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:26 Comenta Compartir

El triple marcó la diferencia en el Lydia Valentín. La Cultural, que parece haberle cogido la medida a Clínica Ponferrada SDP en este inicio de temporada, volvió a imponerse a los bercianos (83-91) para mantener su invicto en la Copa de España.

Con tres victorias en los tres partidos disputados, los de Luis Castillo llegan en un gran momento al inicio de la competición liguera y, además, ya se han conseguido hacer un hueco en los dieciseisavos de final del campeonato copero.

Con un desatado Deng desde el perímetro, el potencial ofensivo de Jaime Llamas y Adrià Domínguez, y la gestión del resultado durante todo el encuentro, la Cultural sigue creciendo sobre la pista y presenta una temporada, de nuevo, muy ilusionante.

Clínica Ponferrada SDP Orrit (15), Treviño (18), Romero (7), Hayes (12), Sima Fatty (-) -cinco inicial-; Efambe (11), Álvarez-Tirador (2), Merchan (3), Iglesias (-), Knowles (15), Soarez (-). 83 - 91 Cultural Deng (22), Jaime Llamas (15), Cebolla (3), van der Heijden (13), Amadasun (10) – cinco inicial – Dominguez (15), Hayman (-), Orenga (4), Álvaro González (2), Bultó (5), Rodri Llamas (2). Parciales 20-29, 46-49 -descanso-; 70-78, 83-91 -final-.

Árbitros Berbeira Oria y Fernández requejo.

Incidencias Pabellón Municipal Lydia Valentín. Jornada 3 del grupo B de la Copa de España.

Tras las dos primeras victorias ante Valladolid y Gijón, la Cultural llegaba en un gran momento a un partido que siempre tiene alicientes extra por tratarse de un derbi provincial.

Era el segundo de la temporada, después de que en el primero ganaran los leoneses por un margen de 33 puntos (103-70), y hasta el Lydia Valentín se desplazarían una multitud de aficionados culturalistas que se hicieron notar todo el partido.

Sin embargo, en baloncesto, cada partido es diferente al resto y, esta vez, ambos equipos comenzaron muy enérgicos el choque. El primer parcial 4-0 para los bercianos despertó a la Cultural, que fue creciendo desde el triple.

La Cultural lidera desde el perímetro

Van der Heijden y, sobre todo, un desatado Deng desde el perímetro, llevaron en volandas a los de Luis Castillo durante el primer cuarto, manteniendo a su equipo por delante hasta acabar el acto inicial con una renta importante tras un tramo final de ida y vuelta (20-29).

Mantendría su renta la Cultural en el inicio del segundo acto, llegando a irse incluso a los diez tantos de ventaja (26-36), pero un tramo efectivo de Clínica Ponferrada volvió a dejar todo abierto, poniendo el 35-39 y obligando a Luis Castillo a ajustar a su equipo mediante un tiempo muerto.

Los leoneses siguieron dominando desde el perímetro y prueba de ello sería un más que complejo triple de Adrià Domínguez y el posterior lanzamiento desde el perímetro de Deng, que se marchó al descanso con cuatro triples anotados de los cinco intentados.

Sin embargo, en este tramo de encuentro, los blanquiazules, liderados en ataque por Knowles -máximo anotador de su equipo hasta el momento con doce puntos- y Hayes, fueron capaces de seguir el ritmo culturalista, lo que provocó que la distancia al descanso fuera mínima (46-49).

El paso por vestuarios no frenó la eficacia de Deng, que mantuvo una eficacia impecable desde el triple para volver a abrir brecha en el marcador (52-59). Cada atisbo de remontada de Clínica Ponferrada SDP era respondido con contundencia por parte de la Cultural, terminando el tercer cuarto con una ventaja de ocho puntos (70-78).

Lucha insuficiente de Clínica Ponferrada SDP

A diferencia del último derbi, que llegó al descanso igualado y se decantó en el tercer cuarto, esta vez la contienda llegaría más abierta a los últimos minutos.

Lograría mantener la Cultural su renta con el paso de los minutos, aunque Clínica Ponferrada SDP no se deshizo en ningún momento y luchó a pesar de verse por debajo durante todo el encuentro. Adrià Domínguez, con cinco puntos en su casillero particular en los últimos minutos, asestó el golpe definitivo a los blanquiazules para certificar la victoria culturalista por segunda vez en los derbis disputados esta temporada (83-91).