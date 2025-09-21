La Cultural sabe sufrir para seguir ganando

Dani González León Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

De menos a más, sufriendo, pero sabiendo agarrarse al partido. Así ha ganado la Cultural su segundo partido de la Copa de España ante Círculo Gijón (79-72), que le deja con pie y medio en la siguiente fase de esta competición.

Cultural Dominguez (5), Jaime Llamas (9), Rodri Llamas (9), van der Heijden (4), Amadasun (12) – cinco inicial – Deng (9), Hayman (12), Orenga (7), Álvaro González, Iglesias, Bultó, Cebolla (12) 79 - 72 Círculo Gijón Reilly (8), Pierre (5), Arcos (16), Menéndez (10), Díaz (6) – cinco inicial – Ramírez (2), Franco (14), Idris (2), Okafor (4), Del Busto, Barros (3), Luis (2) Parciales 13-16, 35-35, 53-56, 79-72

Árbitros Fernández García y Fernández Requejo.

Incidencias Palacio de los Deportes de León. Jornada 2 del grupo B de la Copa de España.

Salió con fuerza la Cultural a la cancha, poniendo un parcial de 6-2 a su favor en un tramo inicial de encuentro plagado de errores, especialmente en el cuadro asturiano, con una defensa de los de Luis Castillo intensa y efectiva.

Pero tras este buen arranque, los culturalistas se atascaron en ataque y vieron como Círculo Gijón dio la vuelta al marcador con un parcial 0-7 (6-9) que dio la ventaja a los visitantes. Con las enormes dificultades para anotar que arrastraban los leoneses, el marcador fue favorable a Gijón (13-16) al final del primer cuarto.

Ese pequeño impás entre periodos pareció sentar bien a una Cultural que marcó un parcial 10-2 para ponerse por delante y lograr su mayor ventaja de partido (23-18). Pero fue un espejismo, peorque Gijón volvió a tomar la vanguardia con otro importante parcial 0-6.

Círculo Gijón, siempre por delante

El ataque leonés iba a fogonazos y Gijón, algo más constante, mandaba de forma habitual en el marcador. La inercia favorecía a los visitantes, que llegaron a tener cuatro puntos de ventaja (34-30) a falta de 40 segundos para el final, algo que logró neutralizar la Cultural con dos buenas acciones culminadas con un triple sobre la bocina de Deng (35-35) para llegar igualados al descanso.

El tercer cuarto comenzó con nuevos errores culturalistas en el lanzamiento que Círculo Gijón aprovechó para volver a ponerse por delante. El marcador hacía el acordeón, con una Cultural que llegaba a igualar el choque (43-43), pero los asturianos volvían a irse.

El acierto desde el perímetro de Gijón, en una estadística con bajos guarismos en ambos bandos, dio aire a los visitantes para poner seis puntos de ventaja (47-53) en un momento donde se podía romper el partido. Pero los de Luis Castillo, de nuevo, se agarraron al choque impulsados por Amadasun para seguir con opciones en el último periodo (53-56).

La Cultu se lo lleva en el último cuarto

En el inicio de último cuarto, la Cultural sacó carácter para igualar todavía más el partido. Los leoneses, incluso, pudieron ponerse por delante en el marcador (64-63), algo que sólo hicieron durante unos minutos en el segundo periodo.

La igualdad fue total en los últimos minutos, si bien es cierto que la diferencia radicaba en que quien iba por delante en el marcador de forma habitual era la Cultural, oscilando entre el punto y los tres de renta a su favor.

Los leoneses supieron templar los ánimos y ser más efectivos en ambas canastas en los últimos minutos para cerrar un triunfo (79-72) que les deja con un pie y medio en la siguiente fase de esta Copa de España.

