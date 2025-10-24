La buena imagen, también en liga

Dani González León Viernes, 24 de octubre 2025, 14:46 Comenta Compartir

La regularidad no está siendo la tónica del inicio de curso de la Cultural en Segunda FEB. El equipo leonés alterna grandes actuaciones con otras más grises y este sábado (20:00 horas) busca sacar esa primera de las versiones ante el colista, Valle de Egüés.

El equipo de Luis Castillo visita al conjunto navarro de la localidad de Sarriguren, cerca de Pamplona, con el reto de impedir que los locales sumen su primer triunfo del curso a la par que los leoneses logran el segundo, el segundo también a domicilio.

Tras el tropiezo liguero ante Toledo el pasado domingo donde el acierto en el lanzamiento castigó a los de Luis Castillo, compensando en parte con el gran triunfo ante el UPB Gandía en Copa de España del miércoles, los leoneses buscan una cierta regularidad en su juego.

Un buen ataque puede ser la clave

Sin Jaime Llamas, que acabó lesionado el encuentro ante Toledo, pero con hombres como Deng, Dídac Cebolla o Amadasun en un buen momento de forma, junto al liderazgo de los leoneses Rodrigo Llamas y Diego Bultó, la Cultural busca un nuevo triunfo.

Enfrente estará un Valle de Egüés que quiere cambiar su dinámica tras encadenar tres derrotas consecutivas en este inicio de temporada, todas ellas por encima de los diez puntos de diferencia.

Un buen ataque leonés será la clave para ganar en tierras navarras ante un equipo que promedia casi 90 puntos en contra por partido y que tiene en la defensa su principal debe. Javier Lacunza y Alexander Calvo son las principales bazas ofensivas de los locales, jugadores que deberá controlar el equipo de Luis Castillo.

