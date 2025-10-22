La Cultural rompe el invicto de Gandía y mantiene el sueño copero

Borja Pérez Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:59 Comenta Compartir

La Cultural y la Copa estaban destinadas a seguir de la mano tras una impecable fase de grupos. Y los leoneses, que venían tocados de la derrota ante Toledo, mantuvieron ese mismo nivel de los grandes partidos para romper el invicto de Gandía y volver a firmar una gran noche en el Palacio para avanzar a los octavos de final de la Copa de España (83-81).

Cultural Cebolla (12), Deng (20), Rodrigo Llamas (7), McKay (4), Amadasun (4) - cinco inicial - Hayman (8), Van der Heijden (10), Orenga (-), Bultó (4), Domínguez (14), González Cordero (-), González Blas (-) 83 - 81 Gandía Ferrando (3), Ilincic (23), Soler (7), Santana (-), Bellver (6) -cinco inicial-; Gerardo Pérez (2), Hurtado (13), Greeley (11), Molina (3), Montilla (2), Bitjaa (6) Parciales 21-22, 43-47 -descanso-; 68-64, 83-81 -final-.

Árbitros Carpallo Miguélez y Martín Vázquez.

Incidencias Palacio Municipal de Deportes Urbano González Escapa. Dieciseisavos de final de la Copa de España.

Con la importante ausencia de Jaime Llamas y la carga física que supone cualquier partido intersemanal, pero con la convicción de querer seguir soñando en la Copa de España, la Cultural saltó inspirada al partido ante un Gandía que llegaba al Palacio invicto y esto se vio materializado en el marcador por medio de Deng, ya un habitual desde el perímetro, que firmó sus dos primeros triples junto a un tiro libre adicional (7-4).

Más allá de su figura, los de Luis Castillo habían salido con una marcha más y así se reflejó en el luminoso (11-4). A pesar de la diferencia inicial, la dificultad de imponerse en el rebote defensivo fue un condicionante importante que permitió a Gandía acercarse hasta empatar el choque con buenas jugadas trenzadas (18-18).

Deng-dependencia

Comenzó muy errática la Cultural el segundo cuarto y los valencianos consiguieron castigar este tramo de más de tres minutos sin anotar con un parcial 0-11 para ponerse nueve por encima (21-30). Lo paró Luis Castillo y consiguió revitalizar a su equipo, hasta tal punto de devolver el parcial con un 6-0 para acercar el marcador (27-30).

Ambos conjuntos se sumergieron en un intercambio de golpes veloz, con mayor acierto por las dos partes y con buenos porcentajes desde el triple (36-39). Frente a un Deng que sostuvo por completo el ataque de la Cultural -18 puntos en dos cuartos-, Ilincic se estaba convirtiendo en la principal amenaza de los visitantes, haciendo mucho daño con sus movimientos bajo canasta.

Consiguieron los leoneses aprovechar un error de Gandía y, a través de un rápido parcial 5-0, devolver el empate al marcador (43-43). El encuentro iba por rachas y, tras llegar al descanso con los valencianos de nuevo por delante (43-47), el guion se mantuvo al inicio del segundo acto.

Final épico en el Palacio

Por lo general, eran los visitantes quienes conseguían llevar las riendas, devolviendo los golpes culturalistas, aunque con todo abierto (46-51). Vivió la Cultural en el tercer cuarto uno de esos tramos en los que le salía todo, cerrando filas en defensa, dominando en el rebote y mostrándose efectivo en la canasta para ponerse por delante (57-56).

Cambió desde ahí la dinámica del choque, con un conjunto de Luis Castillo que empezó a mostrar mayor personalidad y determinación para ir a por el partido (68-64). Ninguno de los dos estaba dispuesto a permitir el más mínimo error y, cuando uno atravesaba un tramo de menos acierto, el otro castigaba. Así volvió a poner el empate Gandía, por medio de un gran Ilincic que acabó sumando 23 puntos en su casillero individual (74-74).

Encendieron al Palacio Hayman y Adrián Domínguez con dos triples que ponían a los leoneses con una renta de cinco tantos (82-77) a falta de dos minutos. Y ahí, en el momento más decisivo, con los octavos de final a un paso, mantuvo la compostura la Cultural, defendió con garrar la posesión que tuvo Gandía para adelantarse y acabó firmando un épico triunfo para avanzar de ronda (83-81).

