La Cultural se choca con un sólido Toledo que asalta el Palacio

Borja Pérez Domingo, 19 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Fue la mejor defensa quien se llevó la victoria del Palacio. La Cultural, tras llegar de un gran triunfo en Cáceres, se chocó de lleno contra un Toledo que, desde el primer minuto, saltó a la cancha culturalista sin miedo y se hizo con el dominio del partido liderados por un imponente Sergio Mendiola, logrando mantenerse por delante hasta el final (73-90).

Cada conato de reacción de los leoneses fue duramente castigado a, en gran parte por los desajustes en el balance defensivo durante muchos tramos que facilitó el camino de los toledanos hacia el triunfo.

Cultural Cebolla (9), Hayman (12), Rodrigo Llamas (4), Van der Heijden (1), Amadasun (14) - cinco inicial - Deng (17), McKay (-), Orenga (8), Bultó (6), Domínguez (-), Jaime Llamas (2), Alonso (-) 73 - 90 Toledo Basket Serrano (4), Hernández (-), Álvarez (6), García (15), Stevanic (11), Lafuente (2), Moreno (16), Villarejo (1), Mendiola (22), Johnson (6), Teixeira (7). Parciales 16-26, 33-42 -descanso-; 51-69, 73-90 -final-.

Árbitros Martínez Estopiñan y López Illan.

Incidencias Palacio de Deportes Urbano González Escapa. Tercera jornada de la Segunda FEB.

Era un duelo entre dos equipos que derrochaban ilusión en torno a sus objetivos, con jugadores de mucha clase en ambos conjuntos que no tardaron en hacer acto de presencia sobre la pista del Palacio de Deportes.

El inicio de la Cultural estuvo marcado por la imprecisión, con muchos balones escupidos por el aro en los intentos de sumar sus primeras ventajas. Fue Toledo, mostrándose feroz en sus ataques ante una defensa que no conseguía frenar las embestidas, quien logró ponerse por delante, obligando a Luis Castillo a parar el partido por primera vez (7-15).

Surtió efecto el cambio táctico sobre la pista, aunque lo volverían a parar los toledano para, posteriormente, crecer de nuevo y cerrar el primer cuarto con una ventaja de siete tantos (19-26).

Mejoría insuficiente

El segundo cuarto tampoco dibujó una variación muy notable. La Cultural no acababa de encontrarse cómoda en el inicio y, aunque se mostró algo más preciso, la tarea se complicó con los tres triples anotados de forma consecutiva por el cuadro visitante.

Con el segundo tiempo muerto de Luis Castillo empezaría a crecer el conjunto leonés, sustentado principalmente por el omnipresente Deng y por Amadasun, un jugador a priori de carácter más físico y reboteador que ayudó también a aumentar los tanteadores (29-35).

Hasta el descanso, los errores se sucedieron por parte de ambos equipos, pero Toledo firmó un parcial 0-7 para ampliar su renta (29-42). Al descanso, la ventaja visitante se redujo a los nueve puntos (33-42), una distancia salvable, pero que requería de una versión mucho mejor por parte del equipo de Luis Castillo.

La Cultural se desangra

La vuelta de vestuarios no empeoró el rendimiento de Deng, que empezó golpeando desde el perímetro. Sin embargo, cada vez que los leoneses se acercaban, el conjunto toledano tiraba de efectividad para mantener su ventaja.

Llegó a acortar la Cultural la ventaja a siete puntos (46-53), pero un nuevo parcial 1-13 puso contra las cuerdas a los leoneses (47-66). El balance defensivo del conjunto culturalista no estaba surtiendo efecto.

No se dio por muerto un conjunto local que salió voraz al último cuarto y, en menos de dos minutos, redujo considerablemente la distancia hasta los diez puntos (61-71). Aun así, Toledo lo paró y, desde ese momento, supo gestionar los últimos compases hasta acabar certificando el triunfo (73-90).