Marta García, tras cruzar la línea de meta en la semifinal de este jueves. EFE
Atletismo

A la final por la puerta grande

Marta García cumple con autoridad las expectativas y logra con holgura su pase a la final del Mundial de atletismo que tendrá lugar el sábado

Dani González

Dani González

León

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:48

Llegaba mejor que nunca y lo ha demostrado. Marta García disputará la final de los 5.000 metros en los Campeonatos del Mundo de Atletismo de Tokio después de lograr la cuarta plaza en su semifinal.

La leonesa completó una carrera perfecta en lo táctico, donde demostró ese punto de forma idóneo que le hace soñar con obtener un gran puesto en la final del sábado (14:30 horas), teniendo incluso margen para guardar fuerzas en el tramo final.

Marta García supo encontrar una 'rueda' a seguir, la de la belga Van Lent, para marcar un ritmo en el que la fondista leonesa, que fue sobreviviendo a la criba que se produjo, incrementada por el arreón de la keniata Faith Kipyegon, dejando el grupo en ocho atletas, las ocho que pasarían a la final.

Con un tiempo de 14:56.96, García estará en la final de Tokio y sueña con un gran puesto.

