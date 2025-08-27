Marta García, en el Mundial de Tokio

Dani González León Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:03 Comenta Compartir

En un momento de forma único y con la vitola de ser una de las grandes líderes del equipo español. La leonesa Marta García estará en el Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio del 13 al 21 de septiembre.

La fondista aparece en la prelista de la Federación Española de Atletismo siendo ella una de las atletas fijas en la convocatoria española.

García, que llega de batir con holgura el récord de España de 5.000 metros que ella misma ostentaba, participará en esta distancia donde podría estar acompañada por Idaira Prieto, preseleccionada pero no ratificada para estar en Tokio.

En la lista destacan nombres como el de Esther Guerrero, Águeda Marqués, Marta Pérez, Paula Sevilla, María Vicente, María Pérez, Mohamed Attaoui, Mariano García, Adrián Ben, Thierry Ndikumwenayo, Daniel Arce, Enrique Llopis, Asier Martínez, Jordan Alejandro Díaz, Diego García Carrera o Paul McGrath, además de la baza de los relevos.

