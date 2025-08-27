leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Trece localidades siguen evacuadas en León por unos incendios que mejoran gracias al cambio de tiempo
Marta García. EFE
Atletismo

Marta García, en el Mundial de Tokio

La fondista leonesa aparece en la preselección de 56 atletas para la cita mundialista y será una de las figuras del equipo español

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:03

En un momento de forma único y con la vitola de ser una de las grandes líderes del equipo español. La leonesa Marta García estará en el Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio del 13 al 21 de septiembre.

La fondista aparece en la prelista de la Federación Española de Atletismo siendo ella una de las atletas fijas en la convocatoria española.

García, que llega de batir con holgura el récord de España de 5.000 metros que ella misma ostentaba, participará en esta distancia donde podría estar acompañada por Idaira Prieto, preseleccionada pero no ratificada para estar en Tokio.

En la lista destacan nombres como el de Esther Guerrero, Águeda Marqués, Marta Pérez, Paula Sevilla, María Vicente, María Pérez, Mohamed Attaoui, Mariano García, Adrián Ben, Thierry Ndikumwenayo, Daniel Arce, Enrique Llopis, Asier Martínez, Jordan Alejandro Díaz, Diego García Carrera o Paul McGrath, además de la baza de los relevos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer hospitalizada tras un incendio de madrugada en León capital
  2. 2 Ingresa en la prisión de Mansilla el detenido por el incendio de Molinaseca
  3. 3 Un agente medioambiental de León denuncia «torretas sin vigilante, autobombas sin personal y equipos sin reemplazo»
  4. 4 Fallece una mujer tras sufrir un atropello en Cembranos
  5. 5 Sigue en directo toda la información sobre los incendios en León
  6. 6 Nueve zonas de León declaradas gravemente afectadas por los incendios forestales
  7. 7 La Plaza Mayor de León luce al completo pero genera incógnitas y nuevas reclamaciones
  8. 8 Las reproducciones obligan a subir a nivel 2 de peligrosidad el incendio forestal de Anllares del Sil
  9. 9 Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado
  10. 10 Incendio en el silo de serrín de una maderera en Cacabelos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Marta García, en el Mundial de Tokio

Marta García, en el Mundial de Tokio