Una nueva gesta de Marta García: pulveriza su récord en 5.000 metros
La fondista leonesa brilla en la prueba de la Diamond League de Bruselas y rebaja en casi once segundos la plusmarca nacional de esta distancia que ya ostentaba ella
León
Sábado, 23 de agosto 2025, 11:48
Los límites parecen no existir para Marta García. La fondista leonesa no para de romper barreras y superar récords que parecían inalcanzables o utópicos a la hora de ser batidos.
En otros casos, los deja atrás con una holgura fuera de lo normal. Es lo que ha sucedido este viernes, en el Memorial Van Damme, en Bruselas, prueba perteneciente a la Diamond League, donde la leonesa ha vuelto a protagonizar una nueva 'salvajada'.
García, en la prueba de 5.000 metros, que está preparando para los Mundiales de Tokio del mes de septiembre, ha batido el récord de España de la distancia que ella misma ostentaba.
Pero lo ha hecho con una suficiencia pasmosa. La leonesa logró un registro de 14:33.40, batiendo en casi once segundos su anterior marca (14:44.04) lograda en los Europeos de Roma del pasado verano, cuando se colgó el bronce.
Con este gran registro, García acabó quinta en esta prueba donde venció la keniana Agnes Jebet Ngetich con un crono de 14:24.99.
