Benites y Alberto Martín, en el partido ante Cangas. Diario Atlántico
Balonmano | Ademar

Otra prueba de fuego nada más empezar

El Abanca Ademar debuta en el Palacio ante el gran candidato a la segunda plaza, Granollers, en un examen de alta dificultad para los de Dani Gordo

Dani González

Dani González

León

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:08

A todo trapo. Así comienza la temporada del Abanca Ademar, que después de aprobar con nota el primer y exigente test de la campaña, este domingo se enfrenta a otro, si cabe, más complicado.

El conjunto de Dani Gordo debuta como local en esta Liga Asobal ante Fraikin Granollers, que este domingo (12:30 horas) tratará de conquistar un Palacio en el que el Abanca Ademar pretende hacerse fuerte.

El conjunto leonés llega tras firmar un gran inicio de curso en O Gatañal ante Cangas (25-29), mostrándose como un bloque compacto y con un buen nivel defensivo, puntales que dieron el triunfo a los maristas.

A ello se unieron actuaciones individuales de gran nivel, como la del retornado Gonzalo Pérez, que ha iniciado el curso con grandes sensaciones y nueve goles pese a no haber podido tener una preparación ideal debido a una lesión.

El extremo leonés, junto con Wasiak, estarán en el partido ante Granollers, si bien es cierto que Sergio Sánchez sigue siendo duda por unos problemas en el tobillo. Los lesionados de larga duración Lindqvist y Lodos son bajas seguras para este encuentro.

Enfrente estará un Granollers que logró un buen triunfo en la primera jornada ante Puente Genil (38-33) en un encuentro de mucho ritmo y goles donde destacó el joven Marcos Fis y el extremo Sergi Franco.

