Diez bajas en el Nava obligan a aplazar el partido en León contra Ademar

«El Club Balonmano Nava informa que el Departamento de Competiciones de la Liga Nexus Energía Asobal ha autorizado el aplazamiento del encuentro correspondiente a la Jornada 7, que debía disputarse hoy, sábado 25 de octubre, a las 20:30 horas, frente a ABANCA Ademar León». Así comienza un escueto comunicado en el que se informa del contratiempo.

«La decisión se adopta debido a la indisposición de, al menos, diez jugadores de nuestra plantilla y varios miembros del cuerpo técnico, afectados por un proceso vírico que impide el normal desarrollo de la competición», afirman desde el club que esta jornada debía enfrentarse en León contra el Ademar.

El Club Balonmano Nava «lamenta las molestias que esta circunstancia pueda ocasionar y agradece la comprensión y el apoyo de la afición, de los clubes implicados y de la organización» de la Liga Asobal que, a su vez, comenta que se buscará fecha y hora para reubicar el encuentro.

Respuesta de Ademar

«El Club Balonmano Abanca Ademar León informa que el partido previsto para disputarse hoy en el Palacio de los Deportes Urbano González Escapa de León frente al Viveros Herol BM Nava ha sido suspendido debido a varias incidencias médicas que afectan al equipo visitante», comentan a su vez en otro comunicado.

«La Liga ASOBAL determinará próximamente la nueva fecha de celebración del encuentro, que se comunicará a los aficionados en cuanto quede confirmada. Las entradas adquiridas para este partido seguirán siendo válidas para el día en que se celebre el encuentro aplazado», informan a la afición.

«Desde el Club Balonmano Abanca Ademar León deseamos una pronta recuperación a los jugadores y miembros del cuerpo técnico del BM Nava afectados, y agradecemos a nuestra afición su comprensión y apoyo constante. Informar también que el equipo de Dani Gordo celebrará un entrenamiento a puertas abiertas de 19:30 a 21:00».