Un líder invicto para estrenar Europa en el Palacio

Borja Pérez Lunes, 20 de octubre 2025, 12:57 Comenta Compartir

El Abanca Ademar seguirá con su maratón de partidos sin apenas tregua tras la sufrida victoria del pasado sábado en el Palacio ante Cuenca (29-28). Como punto positivo, ambos duelos se disputarán en León, evitando así los condicionantes añadidos que suponen los desplazamientos.

Será un partido de máxima exigencia para un conjunto marista que afronta este segundo examen europeo con garantías suficientes para hacerle frente, sostenidas prinipalmente por su gran dinámica liguera.

Si bien es cierto que el equipo de Dani Gordo no logró sumar ante el favorito del grupo el pasado martes, las tres victorias consecutivas en la Liga Asobal invitan al optimismo respecto al crecimiento y la madurez de esta entidad.

Un calendario que no da tregua

A pesar de ello, quizás la mayor debilidad de los leoneses de cara a este enfrentamiento pueda ser el apartado físico, que ya pesó en el final del choque ante Cuenca y podría volver a condicionar al equipo ademarista tras sumar su cuarto partido en apenas once días y con una plantilla aún marcada por las dos lesiones importantes de Álex Lodos y Oscar Lindqvist.

No obstante, la situación es similar en el caso del Nexe croata, rival del Abanca Ademar, que venció el pasado sábado en su competición local e hizo lo propio el martes en el debut europeo ante Partizan (30-22).

Líder croata

Se trata de un conjunto puntero en Croacia, aunque quizás siempre un paso por detrás del Zagreb. Actualmente, el Nexe copa la primera plaza del grupo B de la liga, con siete victorias en siete partidos.

Sin embargo, sus antecedentes invitan a pensar en un nivel similar al del Abanca Ademar, tras haber caído el año pasado en la fase de grupos como último, puntuando únicamente en los dos empates ante Torrelavega.

En todo caso, será una buena prueba para medir las aspiraciones europeas del Abanca Ademar, que buscará hacerse fuerte en casa por medio de sus virtudes en el juego y, sobre todo, encomendándose de nuevo a un Saeid que podría volver a decantar a balanza con sus paradas.