El Abanca Ademar sufre para mantener su velocidad de crucero en liga

Borja Pérez Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09 Comenta Compartir

Tuvo que sufrir de lo lindo, pero el Abanca Ademar volvió a ganar (29-28) y ya van tres victorias consecutivas en liga. Los de Dani Gordo tomaron la batuta del encuentro desde el inicio, pero no consiguieron mantener las elevadas ventajas conseguidas en algunos tramos y acabaron complicándose más de la cuenta.

Sin embargo, los dos puntos se quedaron en León, lo que supone que el Abanca Ademar se mantenga en puestos europeos con nueve puntos y mantenga una gran dinámica en la competición liguera.

Abanca Ademar Saeid; Gonzalo Pérez (5), Wasiak (5), Benites (3), Rodrigo Pérez Arce (1), Adri Fernández (2), Dario Sanz (4) – siete inicial – Álvaro Pérez, Miñambres (5), Edu Fernández (1), Alberto Martín (-), Sergio Sánchez (2), Zapico (1), Samu Sáiz (-), Albizu (-) 29 - 28 Balonmano Cuenca Pedro Tonicher; Manuel Lima (6), Nacho Pizarro (3), Alfonso Mendes (4), Fede Pizarro (4), Gándara (4), Tavares (3), -siete inicial-; Toth (4), Jaime Colmena (-), David Notario (-) y Sergio Antúnez (-). Parciales 4-2, 8-5, 10-7, 13-8, 15-13, 17-14 (descanso); 20-16, 22-18, 25-21, 26-22, 28-25, 29-28 (final).

Árbitros Sosa Gordalina y Lemes Martínez. Excluyeron a Gonzalo, Adrián Fernández y Wasiak (2) por parte del Abanca Ademar y a Nacho Pizarro, Pedro Matos y Mendes por parte de Rebi Cuenca.

Incidencias Palacio Municipal de Deportes. Jornada 6 de la Liga Plenitude Asobal.

El duelo iba a estar marcado por las defensas, como así indicaban las estadísticas, sobre todo en el caso de los visitantes que, a pesar de estar en la zona baja de la tabla, competían en cada encuentro con tanteadores bajos.

Se inició movido el duelo en el Palacio de Deportes, con la primera exclusión para los conquenses antes de alcanzar el primer minuto de encuentro. Empezaría a aparecer Tonicher, destacado guardameta de Rebi Cuenca, con la primera parada a Gonzalo Pérez Arce en los siete metros.

El Abanca Ademar toma el mando

Sin embargo, poco a poco, empezaría a coger distancia el Abanca Ademar, sumando su primera ventaja de dos tantos (3-1) y, a partir de ahí, lograron crecer en el partido. Apretando la defensa y mostrando desparpajo en ataque, como venían haciendo en los últimos encuentros, la renta creció hasta los cuatro tantos (7-3).

Sin embargo, un parcial 1-3 para Cuenca volvería a acercar a Cuenca en el luminoso (8-6). Los conquenses lograban arreones de buen juego para hacer daño, pero, en líneas generales, era el Abanca Ademar quien llevaba la batuta del choque y, cada vez que pisaba el acelerador, lo reflejaba en el marcador.

Gonzalo Pérez Arce, Rodrigo Benites y Darío Sanz lograban encontrar las costuras una y otra vez en la zaga visitante, obteniendo una ventaja de cinco goles por primera vez (13-8). Aun así, en el balonmano ninguna ventaja es suficiente y, tras un tramo de seis minutos sin marcar por parte de los maristas, el cuadro visitantes logró ponerse a un tanto (15-14), aunque la ventaja volvió a tres al pitido final del primer acto.

Sufrir para vencer

No estaba siendo un partido ni mucho menos fácil para un conjunto leonés que, a pesar de que conseguía buenas rentas merced a tramos de gran juego, no lograban mantener la regularidad, algo que se repitiría en la segunda media hora.

De nuevo, desde el liderazgo de Miñambres conseguirían poner una nueva ventaja de seis tantos tras unos primeros minutos de amplia superiordad (22-16). Así, con ventajas importantes que nunca bajaban de los tres goles, llegarían a los últimos diez minutos.

Un parcial 0-3 aprovechando la exclusión de Wasiak fue suficiente para volver a equilibrar el duelo para los últimos minutos, pero, finalmente, a través de un tanto de Adrián a falta de un minuto, el Abanca Ademar firmó un nuevo triunfo muy sufrido en el Palacio (29-28).

Temas

Ademar