El favorito del grupo en Liga Europa no da opción al Ademar Los del leonés y exademarista Juan Castro ganan con facilidad en casa ante los de Dani Gordo

Alberto P. Castellanos León Martes, 14 de octubre 2025, 20:19 | Actualizado 20:33h.

El inicio complicado hacia presagiar un partido difícil en el BBC Arena de Schaffhausen para el Ademar ante el Kadetten en la primera jornada de la Liga Europa de la EHF. El parcial de 3-0 inicial se suavizaba en el minuto cinco con un 3-2 que dio paso a otro duro parcial de Juan Castro y sus compañeros para dejar un 7-3 que provocó el primer tiempo muerto de un Dani Gordo muy enfadado con sus jugadores: «Dejaos de tiros de mierda y poneos a jugar», les gritaba.

Surtía efecto la charla del técnico ademarista que en pocos minutos lograba un parcial de 0-5 para ponerse por delante en el marcador por primera vez en todo el partido. El riesgo de algunas jugadas de ataque de los locales sin guardameta en su portería ayudó en esta remontada. El papel de los porteros estaba resultando clave ya que esos parciales han tenido mucho más que ver con el acierto de ellos que por los fallos de los jugadores de campo.

Kadetten Schaffhausen Rikhardsson (9), Martinovic (4), Meister, Peric (3), Prince, Pietrasik, Maros (2), Hrachovec, Küttel, Juan Castro, Režnický (1), Sauressig, Lier, Markovic *30 - 22 Abanca Ademar Miñambres (5), Rodrigo (4), Wasiak, De Nicolas, Rubén Rozada, Gonzalo Pérez (2), Álvaro Duarte Zapico, Samuel, Martín Botet, Eduardo, Rodrigo Benites (1), Adrián Fernández, Sergio Sánchez, Aitor Domingo. Parciales 3-0, 3-2, 7-3, 7-8, 10-9, 12-10, 15-11 (descanso), 20-11, 22-13, 25-17, 26-19, 29-21, 30-22 (final)

Árbitros Miljanz Vesovic y Novica Mitrovic (Montenegro).

Incidencias BBC Arena. Jornada 1 de la Liga Europa.

La igualdad se mantuvo durante el ecuador de la primera mitad hasta un empate a diez goles que fue el último del encuentro. En otro arreón final de los locales, a pesar de las paradas de Álvaro y algunas recuperaciones, el Kadetten se fue con cuatro arriba al descanso con un 15-11.

Descalabro en la segunda mitad

Si malo fue el arranque de la primera parte, qué decir del de la segunda. El parcial inicial fue un 6-0 que dejaba el marcador en un preocupante 20-11. Con el 18-11 había intentado Dani Gordo animar a sus jugadores, a los que les pedía más ritmo. No había mucho desacierto de los leoneses en ataque pero sí que había acierto, y mucho, en la portería suiza. Además, en los primeros cuarenta minutos de partido el Ademar sumaba nueve pérdidas frente a las tres de los rivales.

Esa renta de nueve goles apenas caía durante el resto del partido hasta un minuto 53, tras un tiempo muerto de los suizos -con el leonés y exademarista Juan Castro haciendo de traductor-, en los que llegó un 26-19 que daba las últimas esperanzas a los ademaristas.

Fue un mínimo espejismo para los de Dani Gordo tras un buen resultado en la competición local porque los ocho y nueve de renta para el equipo suizo no se acabaron hasta el final del encuentro.

Con un último lanzamiento y una última parada en la portería leonesa, el parcial de la segunda parte fue igual al de la primera y el marcador quedó con un 30-22 final que mostró la diferencia de ambos equipos y que deja para la segunda jornada la competición continental las opciones de una primera victoria de Ademar en esta Liga Europa.