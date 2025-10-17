leonoticias - Noticias de León y provincia

Darío Sanz, en el partido ante ante BM. Caserío. Isaac Llamazares
Balonmano | Abanca Ademar

Una escalada que mantener en el Palacio

El Abanca Ademar recibe a BM Cuenca con la intención clara de firmar su tercera victoria consecutiva y mantenerse en la zona noble

Borja Pérez

Borja Pérez

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:48

El Abanca Ademar sigue avanzando en la competición liguera con paso firme. Los leoneses, que no firmaron su mejor pretemporada, están consiguiendo afinarse progresivamente en este inicio de competición y así se está viendo reflejado en los resultados y la tabla clasificatoria.

Con las bajas de larga duración de Lodos y Lindqvist, el cuadro ademarista recibe a un REBI Balonmano Cuenca cuyas dos únicas victorias han sido ante su gente -frente a Alicante y Ciudad de Logroño-, mientras que, en sus dos desplazamientos como visitante, aún no han conseguido sumar puntos.

Buena dinámica liguera

Llega el equipo dirigido por Dani Gordo después de una semana de contraste de sensaciones, tras vencer con solvencia el pasado fin de semana a Puente Genil en su cancha (26-33) y caer en el debut europeo intersemanal ante el Kadetten (30-22).

Sin embargo, más allá del traspiés continental, la dinámica en liga evidencia un buen trabajo, con tres victorias y un empate en cinco jornadas que sirven para mantener a los maristas en la quinta plaza, a dos puntos de Bidasoa Irún, líder actual de la categoría.

Estos resultados, en base, se están dando por el gran trabajo de un ataque liderado principalmente por los hermanos Pérez Arce y que mantiene el Abanca Ademar como el segundo equipo más goleador de la categoría, únicamente por detrás de Granollers.

Duelo de porteros

Manteniendo esa dinámica, buscarán seguir haciéndose fuertes en el Palacio, donde hasta el momento han perdido ante Granollers y ganado a Caserío Ciudad Real.

Será, sin lugar a dudas, un duelo marcado por las porterías, con dos guardametas muy destacados como son Saeid Barkhordari y Pedro Tonicher, este último con 58 paradas en su casillero que le han servido para colocarse como el portero que más para.

