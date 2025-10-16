Los Pérez Arce lideran a un Abanca Ademar en progresión

Dani González León Jueves, 16 de octubre 2025, 12:05 Comenta Compartir

Son hermanos, leoneses y canteranos del Abanca Ademar. Entienden perfectamente la idiosincrasia de la entidad marista y conocen a su entrenador, Dani Gordo, desde hace años, cuando el ahora técnico del primer equipo dirigía en la base ademarista.

Gonzalo y Rodrigo Pérez son los líderes de este Abanca Ademar. Los dos hermanos han vuelto a juntar sus carreras profesionales en León, el lugar donde todo comenzó. Será, a priori, tan solo por un año – ambos finalizan contrato en junio y Gonzalo, salvo sorpresa, no seguirá -, y quieren dejar su impronta en esta temporada.

El extremo y el central son los máximos goleadores del Abanca Ademar este curso y, lejos de que su trascendencia se quede en ese importante dato, también son los que tiran del carro en los momentos más complicados, los que tienen la capacidad de echarse el equipo a la espaldas. Para muestra, un botón: Rodrigo, que brilló en Puente Genil, fue el encargado de sacar al Ademar a flote en los momentos complicados en la cancha cordobesa.

Gonzalo, con 48 goles, promedia casi diez tantos por partido (9,6) y es el máximo realizador de la Liga Asobal, aventajando en once goles al segundo, Ander Torrico, del Eon Alicante, que suma 37. Rodrigo, por su parte, ocupa el puesto 16 entre los máximos goleadores de la competición.

Los Pérez Arce, de esta manera, son los encargados de llevar el peso de este Abanca Ademar que quiere seguir al alza y este sábado (19:00 horas) busca mantener su buena racha en Asobal ante Cuenca antes de estrenar la fase de grupos de Liga Europa en el Palacio ante el Nexe (martes, 20:45 horas).

Temas

Ademar