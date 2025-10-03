El Abanca Ademar quiere evitar la sorpresa

Dani González León Viernes, 3 de octubre 2025, 17:38 Comenta Compartir

A evitar sobresaltos no esperados. El Abanca Ademar quiere estrenar su casillero de puntos como local esta temporada en el duelo que este sábado (18:30 horas) les mide al BM Caserío Ciudad Real.

Los maristas, que suman tres puntos de cuatro posibles a domicilio, pero que perdieron en su único encuentro en el Palacio ante Fraikin BM Granollers, buscan ante los castellano-manchegos ese primer triunfo como local.

Las buenas sensaciones ofrecidas en Irún ante Bidasoa (26-26) donde rescataron un valioso punto deben de ser el camino a seguir por los de Dani Gordo ante este equipo recién ascendido, que logró ganar el derbi autonómico ante Cuenca (25-23), pero ha perdido sus otros dos encuentros.

Con las bajas de Lindqvist y Lodos, los ademaristas tratarán de cerrar la defensa y afianzar desde esa solidez en torno a su portería una victoria valiosa para ratificar su candidatura a ser uno de los equipos de la parte alta de la tabla.

Con Gonzalo Pérez en buen momento de forma y jugadores diferentes rindiendo, desde Saeid en portería, Darío Sanz en el extremo y Miñambres o Wasiak como centrales – pese a que el polaco es lateral derecho por naturaleza -, Dani Gordo contará con diversas armas para hacer daño a Ciudad Real.

Los manchegos, liderados por un exmarista como David Fernández, tratarán de lograr una victoria de mucho pedigrí en su nuevo periplo por la Liga Asobal en una de las canchas con más solera de la competición nacional.

