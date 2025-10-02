Dani Gordo pide a su equipo «la misma intensidad» que ante Granollers o Bidasoa El técnico ademarista espera poder dar «la primera alegría» en casa a su afición ante el recién ascendido Caserío Ciudad Real

El entrenador del Abanca Ademar, Daniel Gordo, ha advertido de la importancia del inicio del encuentro del próximo sábado en el Palacio de los Deportes (18:30 horas) ante el Caserío Ciudad Real.

«Va a ser muy importante la salida y la concentración en el inicio del encuentro donde hay que mostrar el mismo nivel competitivo de la segunda parte ante Granollers y en Irún ante Bidasoa», afirmó el entrenador maristas.

Dani Gordo, que ha tenido hasta diez días – desde el jueves pasado, que se disputó el Bidasoa 26-26 Ademar – para preparar este encuentro, cree que el equipo ha de afrontar este compromiso ante el conjunto manchego «como la primera oportunidad para quitarse la espina de dar la primera victoria en casa a la afición», dijo.

El ademarista ha destacado que, pese a ser un recién ascendido, la plantilla de que dispone Ciudad Real, al menos en su siete inicial, cuenta con experiencia y jugadores que conocen sobradamente la ASOBAL, como el examarista David Fernández, Alonso Moreno, Sergio Mach o el egipcio Omar Sheriff.