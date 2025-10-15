leonoticias - Noticias de León y provincia

Entrega de premios a los ganadores.

Un 'hot dog' de San Isidoro y otro revuelto, las mejores tapas de morcilla de León

14 establecimientos participantes por la calidad de sus elaboraciones con un producto tan tradicional

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:26

La V Ruta de la Morcilla de León ha sido todo un éxito, aumentando casi 1.000 tapas más que el año pasado. La concejala de Turismo del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, ha entregado los diplomas a los ganadores. En esta edición, la categoría tradicional ha estado muy reñida: con tan solo dos puntos de diferencia, se ha vuelto a consagrar El Calecho con su 'Hot dog de San Isidoro'. También ha vuelto a recibir galardón Delirios y Tapas con 'Otro revuelto de morcilla'. Los ganadores han recibido un lote de productos gastronómicos de León.

La concejala ha dado la enhorabuena a los 14 establecimientos participantes por la calidad de sus elaboraciones con un producto tan tradicional como es la morcilla. En la entrega de premios ha estado acompañada por el presidente de la Asociación Hostelería de León, Óscar García, y por la gerente, Paula Álvarez.

Esta edición ha superado a la anterior con 8.100 tapas y se han completado 431 cartillas entre el 26 de septiembre y el 13 de octubre, periodo en el que se ha celebrado esta ruta coincidiendo con las Fiestas de San Froilán. Algunos de los establecimientos continuarán ofreciendo la tapa de morcilla a un precio de tres euros durante este fin de semana.

