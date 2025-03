La Palomera, el barrio 'street food' de León donde se come la mejor hamburguesa de España La victoria de la propuesta de The Carnivan en el campeonato nacional encumbra a este barrio leonés como el epicentro de la comida rápida y de calidad

Interior del local de The Carnivan, en La Palomera.

Ana G. Barriada León Domingo, 16 de marzo 2025, 09:09

Es un barrio relativamente joven y que no para de crecer. La Palomera, el barrio que nació al amparo de la Universidad de León, además de ser una de las zonas de moda de la capital leonesa, es también el epicentro de la llamada 'street food'. La victoria de The Carnival, el local ubicado en la zona Palomera-San Lorenzo, en el V Campeonato de España de Hamburguesas, es el último reclamo de un barrio que se corona como la cuna de los locales de comida callejera en la ciudad.

No es para menos. Cinco de los seis locales de la provincia que concurrían al campeonato se ubican precisamente en este barrio, una zona de León que comenzó a expandirse de forma clara hace poco más de 30 años gracias a la cercanía al campus de Vegazana.

Es precisamente lo que hace del barrio una zona llena de familias, de estudiantes y de vida. La actividad, la cercanía al centro y al campus, los servicios de colegios, institutos, zonas verdes, deportivas y naturales como La Candamia a pocos metros convierten a La Palomera en un caramelo para los negocios.

Además de los bares siempre llenos -prácticamente da igual la hora del día que sea, que los locales de San Juan de Sahagún no tienen casi huecos libres-, en los últimos años no han parado de abrirse establecimientos de restauración que apuestan por las hamburguesas como producto estrella, siguiendo las tendencias europeas y estadounidenses que cada vez atraen a más personas.

Aquí se come la mejor hamburguesa de España 2025

Ejemplo de ello fue la puesta en marcha hace cinco años del campeonato de la mejor hamburguesa. Cada vez más locales de toda España se animan a inscribirse, superando los 450 esta última edición cuya final se celebró el martes 11 de marzo en La Coruña. Y lo hacen porque es un reclamo que mueve a miles de turistas que, en sus visitas a ciudades como León, no dudan en consultar qué locales cuentan con burgers de premio.

Esta motivación es la que se esconde detrás de las razones por las que cinco locales del barrio decidían participar en el concurso que encumbró a The Carnival y su 'EM2'. Jorge Cadierno y Shara Alonso se imponían en el campeonato y ya se preparan para una afluencia todavía más masiva a su local de Jorge de Montemayor, entre La Palomera y San Lorenzo. De hecho, las reservas ya se han disparado y hay que esperar casi tres semanas para conseguir mesa para grupos en el local.

Con diez años de trayectoria a sus espaldas y ya todo un referente en este tipo de comida en la provincia -éxito palpable en el Come y Calle con su gastroneta siempre con colas inmensas- los propietarios del local están listos para que el título recientemente conseguido amplíe todavía más su fama en toda España.

Muy cerca de The Carnival los otros participantes leoneses. Duality, en la calle Vázquez de Mencheta, está a escasos metros de The Carnivan, en un local mucho más pequeño pero lleno de encanto y con novedades mensuales en una carta que no para de sorprender. Gula Burger, en la calle Virgen del Camino, junto al IES Ordoño II y el centro del barrio, fue el último en abrir y su propietario, Giuseppe Calzolaio, reconoce que estar en una zona con tantos compañeros más que una desventaja, es un incentivo para que los clientes conozcan nuevos establecimientos y se animen a probar hamburguesas nuevas.

La oferta gastronómica toca todos los palos

Porque todos reconocen que este pequeño mundo 'street food' en un barrio retroalimenta a los compañeros y acrecienta la fama de todos ellos. También lo piensa así Raúl Robas, de The Pit, que decidía abrir un segundo local muy cerca del primero en la zona La Palomera-San Mamés, en la calle Reyes Católicos, por ser una zona llena de movimiento, de gente joven, y de amantes de las hamburguesas.

Algo más alejado del centro del barrio pero en la Avenida San Mamés que entronca con el centro de la ciudad el Torito Chévere, otro de esos locales ya míticos de León para comer una buena hamburguesa.

Estos cinco locales suman parte de la oferta gastronómica de un barrio donde no faltan las pizzerías -Paolo, La Competencia, Casablanca, Sapori de Napoli, entre otras-, los japoneses -Bambú-, los bares con carta -Anahuac, Teguise...- y muchos otros con amplia oferta de comida rápida y de calidad -La Prohibida, el Zielo, Soda's, Bun n Ham...-. Locales que convierten el barrio en el epicentro del 'street food' en León.