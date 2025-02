La fórmula química del laboratorio Carnivan que da un bocado al firmamento

La hamburguesa 'EM2' de The Carnivan.

Ana G. Barriada León Domingo, 9 de febrero 2025, 09:12 Comenta Compartir

Cuando los fogones de The Carnivan se encienden es garantía de éxito. Por segundo año, Jorge Cadierno entra en las cocinas del local en la calle Jorge de Montemayor, 5 de La Palomera reconvertidas en laboratorio para crear la propuesta rompedora e innovadora con la que quieren coronarse como los mejores de España en el V Concurso de Hamburguesas.

Como si de una fórmula química se tratara y siguiendo la nomenclatura de los elementos que conforman el firmamento, Jorge Cadierno y Sara Alonso, propietarios de The Carnivan, presentan 'EM2'. Una hamburguesa que cuenta con todos los elementos que han hecho de este local uno de los más populares de la capital y que no para de hacer crecer su proyecto y que promete convertirse, si no lo ha hecho ya desde que ha entrado en la carta, en una de las sensaciones de la temporada.

Reconoce Jorge que cada vez le cuesta más encontrar nombre para las burgers, pero en este caso la forma de la propuesta le dio la clave. El cracker de queso parmesano que como si de los anillos de Saturno se tratara rodea la burger dota a 'EM2' de ese efecto «wow» que siempre se busca en los comensales.

Junto con el aspecto, la innovación en los sabores. El protagonismo recae en la carne, una mezcla de chuleta de vaca madurada y de rabillo de vaca que aporta «jugosidad y calidad. Sara define la burger como una «relativamente sencilla, sin grandes florituras ni cosas raras pero que desde el primer bocado sorprende con una mezcla de sabores increíbles». El pan potato roll muy suave por la mantequilla combina con la suavidad y potencia de la carne, el toque salado y crujiente del cracker de parmesano, el sabor agridulce del pepinillo, el dulzor de la cebolla caramelizada con módena y la aportación especial de la panceta curada. Todo ello regado por una salsa como siempre secreta llena de matices y que aporta un ligero toque picante sin tapar el resto de sabores.

Una fórmula que combina sabores y texturas para alcanzar el umami

«Tiene dulce, salado, picante... tiene umami», resume Jorge, que utiliza este término japonés para hacer referencia a esa mezcla de sabores. Una idea que apoya su socia, que destaca también la combinación de texturas del «jugosito de la cebolla y la carne al crujiente del pepinillo y el cracker pasando por el pan que se deshace».

Ampliar

Desde finales de enero 'EM2' está disponible en la carta de The Carnival y ha sido todo un éxito. «La gente se sorprende cuando la dejamos en la mesa primero por la forma y por ese parmesano, y después por el sabor porque está muy buena», comparten ambos socios.

En The Carnival esperan haber dado con la fórmula secreta que les lleve al éxito del concurso que termina el 2 de marzo y llevar a los comensales con 'EM2' al espacio exterior.

Temas

Gastronomía