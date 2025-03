La mejor hamburguesa de España está en León El restaurante The Carnivan se lleva el premio en un concurso donde participaron hasta 450 restaurantes de todo el país

Rubén Fariñas León Martes, 11 de marzo 2025

Pan potato roll high, carne de vaca -50% chuleta de vaca madurada 50% rabillo de vaca-, cracker de queso curado, panceta ahumada crujiente, nuestra salsa casera EM2, cebolla caramelizada al vinagre de Módena y pepinillo agridulce.

Esa fórmula «alquimista» ha sido nombrada la mejor hamburguesa de España. Y se hace en León.

El restaurante The Carnivan ha logado el título del concurso 'Mejor Hamburguesa de España' en la final disputada en La Coruña este mismo martes.

Los trabajadores del local leonés se habían desplazado a la ciudad gallega para disputar una final en la que se habían colado las 15 mejores propuestas del país, entre 450 restaurantes que participaban en la quinta edición.

Esta misma mañana, el equipo de Carnivan se puso manos a la obra en las cocinas. Su creación fue valorada por un jurado profesional y el veredicto confirmaba que la mejor hamburguesa de España se cocina en León.

Varios meses de trabajo

Cuando los fogones de The Carnivan se encienden es garantía de éxito. Por segundo año, Jorge Cadierno entraba en las cocinas del local en la calle Jorge de Montemayor, 5 de La Palomera reconvertidas en laboratorio para crear la propuesta rompedora e innovadora con la que querían coronarse como los mejores de España en el V Concurso de Hamburguesas. Y lo han conseguido.

Como si de una fórmula química se tratara y siguiendo la nomenclatura de los elementos que conforman el firmamento, Jorge Cadierno y Shara Alonso, propietarios de The Carnivan, presentaban 'EM2'. Una hamburguesa que cuenta con todos los elementos que han hecho de este local uno de los más populares de la capital y que no para de hacer crecer su proyecto y que promete convertirse, si no lo ha hecho ya desde que ha entrado en la carta, en una de las sensaciones de la temporada.

El protagonismo recae en la carne, una mezcla de chuleta de vaca madurada y de rabillo de vaca que aporta «jugosidad y calidad. Shara define la burger como una «relativamente sencilla, sin grandes florituras ni cosas raras pero que desde el primer bocado sorprende con una mezcla de sabores increíbles».

«Tiene dulce, salado, picante... tiene umami», resume Jorge, que utiliza este término japonés para hacer referencia a esa mezcla de sabores. Una idea que apoya su socia, que destaca también la combinación de texturas del «jugosito de la cebolla y la carne al crujiente del pepinillo y el cracker pasando por el pan que se deshace».

En The Carnivan esperaban haber dado con la fórmula secreta que les llevara al éxito del concurso. Y han gritado 'eureka' porque su laboratorio logró el mejor resultado posible.