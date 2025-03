The Carnivan se cuela entre los 12 finalistas de la mejor hamburguesa de España La propuesta 'EM2' del local leonés convence a público y jurado de un concurso nacional donde se presentan 600 restaurantes y tratará de ser la mejor de España el próximo 11 de marzo

Jorge y Shara con la hamburguesa de The Carnivan que estará en la final nacional.

Ana G. Barriada León Jueves, 6 de marzo 2025, 12:48 | Actualizado 12:55h.

Y lo consiguieron. Jorge Cadierno y Shara Alonso, propietarios de The Carnivan, hacen historia y cuelan su hamburguesa entre las 12 finalistas del V Campeonato de España de la Mejor Hamburguesa donde competían contra 600 propuestas de todo el país.

El próximo martes 11 de marzo viajarán a La Coruña para presentar su 'EM2', la hamburguesa que ha encandilado a público y jurado de un concurso donde otros cinco locales de la provincia presentaban sus productos, para intentar llevarla al firmamento y convertirla en la mejor del país.

Se trata de un concurso que año tras año mueve a los amantes de las burguers de todo el país para degustar las mejores, y que no para de ganar adeptos. Tras conquistar a los clientes, Jorge y Shara intentarán hacer lo mismo con un jurado de altura compuesto por tres cocineros con estrella Michelin y expertos gastronómicos de primer nivel.

Todavía en una nube, Jorge no da crédito a lo conseguido ya que solo el hecho de llegar a la final es todo un éxito. El año pasado ya lo intentaron, pero este se han superado. Fue este pasado martes cuando la organización se puso en contacto con los propietarios de The Carnivan. «Cuando llamaron pensé que sería como el año pasado, para preguntarnos qué tal había ido todo y cómo había funcionado y ya». Pero no. Tras confesar Jorge que estaba un «poco harto» de hacer la hamburguesa que sin duda ha sido la estrella de la carta del local ubicado en La Palomera porque ha gustado «muchísimo», los responsables de la organización le daban la noticia: tendrá que hacer muchas más, porque están en la final.

Un premio a la «trayectoria» de un local referente en el street food de León

«Esto es un premio a la trayectoria. En los diez años que llevamos con este proyecto nunca creímos que algo así fuera a ser posible, que nos fuera a pasar, y estamos más que felices», asegura Jorge, felicidad que comparte con su socia y que les motiva a dar lo mejor de sí mismos el próximo 11 de marzo en La Coruña frente a un jurado que catará a ciegas las hamburguesas finalistas.

Es la única hamburguesa de Castilla y León que consigue llegar a la final en la que lucharán contra restaurantes de Madrid, Murcia, Cataluña o Canarias.

