'Don Juan' llega el miércoles al Auditorio de León en forma de ballet La función tendrá lugar a las 20.30 horas

Lunes, 17 de noviembre 2025

La compañía LaMov llega a la capital leonesa para representar 'Don Juan' en una función que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre a las 20.30 horas en el Auditorio, dentro de la programación de Artes Escénicas organizado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural.

La obra se caracteriza por narrar este relato a través del ballet moderno, con un cuerpo de baile integrado armonizado con la música de Jorge Sarnago y la escenografía de Alberto Franco en un ballet dirigido por Víctor Jiménez.

Esta nueva versión de 'Don Juan', que tiene una duración de 90 minutos, es una partitura en movimiento de pasión y dolor, de misterio y belleza, de canto al deseo y a la vida más allá de la muerte. Las entradas se podrán adquirir con el abono de adultos o de manera individual a un precio de diez euros.