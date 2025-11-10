La danza 'Sempere' llega al Auditorio de León para hacer vibrar la ciudad Un espectáculo de movimiento, luz y dinamismo que estará presente el miércoles 12 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Auditorio de León

La danza contemporánea 'Sempere' llega a la ciudad de León enmarcada dentro de la programación cultural de Artes Escénicas, organizada por el Ayuntamiento de León.

La obra, a cargo de Asun Noales, cuenta con la interpretación de la propia Asun Noales, Aarón Vázquez, Diana Huertas, Elia Vallas, Federica Fasano, Marta Santacatalina, Rosana Freda y Salvador Rocher.

Los cuerpos en el espacio

Esta propuesta escénica pretende mostrar los puntos clave del universo artístico de Eusebi Sempere y explorar, de manera meticulosa y delicada, la tridimensionalidad de los cuerpos en el espacio, el uso de la luz y la búsqueda de un trabajo cinético y ópticamente seductor para la plástica escénica.

Se trata de un viaje abstracto y danzado, con una duración de 60 minutos, que atraviesa la obra de Sempere como una partitura de movimiento, utilizándola como punto de partida para la composición de escenas.

Las entradas están incluidas en el abono de adultos, aunque también pueden adquirirse por 14 euros.