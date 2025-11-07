leonoticias - Noticias de León y provincia

Una de las recreaciones en 3D de los bustos de una escultura de la Catedral de León. Camar
Catedral de León

Simeón y Juan, el conejillo de indias para las nuevas esculturas

Una empresa andaluza expone las primeras réplicas y muestras los bustos copiados de las originales que custodia el templo

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:03

Comenta

La despojada fachada de la Catedral de León sigue dando pasos para que la desnudez de sus tres pórticos sea revertida.

Tras 15 años a la espera de una solución que corrigiera la retirada de las figuras que sufrieron el mal de la piedra de Boñar y el paso del tiempo, la Consejería de Cultura y el Cabildo Catedral siguen adelante con su apuesta por colocar réplicas.

La empresa encargada de la ejecución de estos trabajos es la andaluza Camar. La compañía experta en proyectos en mármol y ha trabajado en la Alhambra, la Sagrada Familia o el Banco de España.

Ahora ha ejecutado la réplica en 3D de dos de las figuras de la Catedral de León, de las que ha realizado un busto para comprobar si el resultado satisface las necesidades del primer monumento nacional declarado en España.

Imagen principal - Simeón y Juan, el conejillo de indias para las nuevas esculturas
Imagen secundaria 1 - Simeón y Juan, el conejillo de indias para las nuevas esculturas
Imagen secundaria 2 - Simeón y Juan, el conejillo de indias para las nuevas esculturas

Camar se está haciendo cargo de los dos modelos que desde hace tres lustros se conservan en el claustro. Para ello ha aplicado el escaneo 3D del Anciano Simeón y de Juan el Evangelista, piezas esculpidas entre los años 1290 y 1295. El objetivo es que estas sean los primeros pasos para que todas vuelvan a los pórticos del primer templo legionense.

Los trabajos realizados hasta ahora

Para ello han escaneado las piezas originales sin tocarlas y consiguiendo una precisión de escaneo de 0,2 milímetros. Así han conseguido unas réplicas que mostrar al público mientras se conservan las originales.

Trabajos para recoger los datos de la escultura.

El reto de estos trabajos es que las obras revistan de nuevo la fachada principal de la Catedral de León durante los próximos años y tras una inversión global que rondaría los 600.000 de euros.

Era una tarde de verano de 2009. Unos operarios se subían a los andamios y empezaban a retirar, una a una, las 23 estatuas que vestían los pórticos de San Juan Bautista, el Juicio Final y San Francisco. Iban a ser 15 meses para su restauración y devolver el esplendor a la fachada occidental de la Catedral de León. Han pasado 16 años y las puertas siguen despojadas de las figuras de los santos que un día decoraron el templo leonés.

