Cartel de la obra.

Carlos Hipólito y Kiti Mánver inician la temporada en el Auditorio de León con dos pases de 'Música para Hitler'

La obra, dirigida por Juan Carlos Rubio y basada en hechos reales, podrá verse el miércoles dentro del abono y el jueves para todos los públicos

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 7 de octubre 2025, 14:14

El Auditorio Ciudad de León estrenará esta semana su nueva temporada de artes escénicas con la puesta en escena de la obra 'Música para Hitler', que ofrecerá dos pases, uno mañana, miércoles 8 de octubre, dentro de abono, y otro el jueves, 9 de octubre, para todos los públicos. Ambas sesiones se celebrarán a las 20.30 horas y el precio de las entradas es de 18 euros.

Dirigida por Juan Carlos Rubio, la obra está inspirada hechos reales y recrea un momento crítico en la carrera del violonchelista catalán Pau Casals, marcada por su exilio y su lucha por la justicia en un contexto histórico convulso. Escrita por Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, la representación cuenta con un elenco formado por Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla.

Pau Casals se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil Española. Con todos sus recursos y mucho empeño se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos. En el año 1943, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias. Estos dramáticos hechos son los que han inspirado a los autores a escribir 'Música para Hitler', un texto que recrea la personalidad de uno de los mayores artistas del siglo XX.

Con 'Música para Hitler' arranca la programación de artes escénicas en el Auditorio Ciudad de León relativa al último semestre del año y compuesta por teatro, danza y ópera. En total, contará con una veintena de actuaciones programadas por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural y que aúna calidad con variedad y que se prolongará hasta el 18 de diciembre.

