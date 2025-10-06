Xoel López llevó León a 'Tierra' en un concierto muy emotivo El artista gallego demostró sobre el escenario su entrega y pasión con un gran espectáculo que cerró las fiestas de San Froilán en León

I. Santos León Lunes, 6 de octubre 2025, 21:40 | Actualizado 22:02h.

Dice el propio Xoel López en sus redes sociales que octubre es un mes mágico y vaya si lo fue en León. Una noche para el recuerdo, una velada inolvidables y una cita mágica para centenares de gargantas que corearon sus canciones con pasión.

Xoel López es uno de los artistas más solventes y representativos de la escena independiente y lo volvió a demostrar en un concierto único en la plaza Mayor de León, enmarcado en el cierre de las fiestas de San Froilán. Un lunes festivo para muchos que puso el broche de oro con el artista coruñés sobre el escenario. Tras más de 20 años de trayectoria musical, la música de Xoel López se define por la libertad creativa y el reflejo casi biográfico del músico en cada uno de los temas. Una pasión que dejó sobre el escenario en cada interpretación.

Sonaban los primeros acordes, nadie sobre el escenario y los gritos y aplausos de los centenares de leoneses que se dieron cita en la plaza aclamaban para el inicio del concierto.

Con su inconfundible energía y una gran versatilidad, Xoel transformó el concierto en una auténtica celebración, reflejando la pasión y entrega que siempre deja sobre el escenario cuando está cara a cara con su público.

Y tan lejos de la playa, León soñó con poder alcanzarla de manos de un Xoel López que estuvo realmente formidable en todas sus interpretaciones.