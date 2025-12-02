Los viajeros vuelven a apostar por el turismo rural de León en otoño Crece el número de personas que visitan los establecimientos en los pueblos hasta las 10.475 personas pero bajan las pernoctaciones hasta las 15.725

Castilla y León volvió a ocupar el liderato nacional en el ranking de personas que optaron por los alojamientos de turismo rural en España en octubre, tras mantener las cifras en viajeros respecto al mismo mes del año anterior, que suman un total 76.457. Las pernoctaciones, no obstante, descendieron un 5,8 por ciento hasta las 146.694 y es Baleares la que se mantiene en el liderazgo con un total 171.634, según la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros, publicada este martes el Instituto Nacional de Estadística y recogida por Ical.

En el caso de la provincia de León, es la segunda que mejor datos de viajeros presenta, con un crecimiento del 36,8 por ciento hasta los 10.475, aunque registró una caída significativa en las pernoctaciones del 7,7 por ciento hasta las 15.725.

En el conjunto de España, la tasa de viajeros descendió un 0,2 por ciento, pasando de los 421.806 viajeros a los 420.941. De los visitantes que llegaron a Castilla y León, 66.021 eran residentes en España y el resto 10.436 residentes en el extranjero. De nuevo, Baleares encabezó la llegada de turistas extranjeros con un total de 45.371.

En cuanto a las pernoctaciones, Castilla y León también ocupó el segundo puesto y anotó 146.694, a lo largo de octubre, un 5,8 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior, mientras que en el conjunto del país aumentó un 2,8 por ciento, hasta alcanzar 1.012.205 pernoctaciones. El 12 por ciento de las noches contabilizadas en la comunidad fue protagonizadas por residentes en extranjeros (17.720).

De la estancia media al tipo de alojamiento elegido

En Castilla y León, la estancia media en alojamientos de turismo rural fue de 1,92 días, por debajo de los 2,4 registrados en el conjunto de España. Canarias, con 3,96, encabezó la estancia. Además, a lo largo del mes de septiembre permanecieron abiertos 3.318 establecimientos en la comunidad, que ofertaban un total de 30.442 plazas, y empleaban a 4.832 personas.

La encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros también refleja los datos de pernoctaciones en apartamentos turísticos, campings y albergues, donde Castilla y León registró cifras más modestas que en alojamientos de turismo rural con respecto a la media nacional.

Así, la comunidad cerró octubre con un total de de 37.636 viajeros y 86.154 pernoctaciones en apartamentos; 16.676 viajeros y 44.749 pernoctaciones en camping; y 38.155 viajeros y 65.823 pernoctaciones en albergues.

Las diferencias entre las provincias y el caso de León

En cuanto a viajeros, el comportamiento por provincias fue irregular. Valladolid lideró las subidas con un 42,3 por ciento, hasta los 5,780 viajeros; por delante de León, con un 36,8 por ciento (10.475); Ávila, donde el incremento fue del 16,2 por ciento (11.810); Salamanca, con una mejora del 8,1 por ciento hasta los 7.364 viajeros y Segovia donde subió un 0,9 por ciento hasta los 11.229 viajeros.

En el resto de las provincias, se registraron descensos. La caída porcentual más importante correspondió a Zamora con un 38,7 por ciento (4.063 viajeros), seguida de Soria 25,8 por ciento (7.477); Burgos que baja un 10,9 por ciento (13.213) y Palencia, un 0,2 hasta los 5.046 viajeros.

En pernoctaciones el comportamiento fue similar. Valladolid lideró los incrementos, con un 36,1 por ciento, hasta los 10.693 pernoctaciones; seguida de Ávila con una subida del 11,1 por ciento hasta las 25.985 pernoctaciones; Salamanca con un 10,1 por ciento (14.257); y Segovia un 2,9 por ciento hasta los 21.882.

Por su parte, el descenso más acusado respecto a las pernoctaciones se produjo en Zamora con un 29,3 por ciento y un total de 7.537; le sigue Soria, con una caída de 28 por ciento y un total de 15.678; Burgos, con un 15,9 por ciento y 25.56; Palencia, con un 12,2 por ciento y 9.380 pernoctaciones; y León, con un 7,7 por ciento y 15.725 pernoctaciones.