La «puntilla» al valle de Valdeón: «Aquí parece que ha caído una bomba»

Un derrumbe en el paraje de 'La Viña', en la vertiente asturiana de la Ruta del Cares -a 5 kilómetros de Poncebos y 6 de Caín- obligó al cierre total de la misma.

La desprendimiento de piedra afectó al canal de la Central de Camarmeña hasta desbordarlo, provocando un torrente que caía montaña abajo hasta el cauce del río.

Fue la directora del Parque Nacional de Picos de Europa la que dio el aviso de esta incidencia al alcalde de Posada de Valdeón, Felipe Campo, sobre el corte en la zona de Asturias, cerca del límite provincial, debido a «una piedra grande que hacía que saliera el agua a la ruta». En ese momento, la propia institución se encargó de colocar la cartelería que advertía a los senderistas de la clausura completa.

Zona que ha obligado a cortar la ruta.

Aunque el incidente se ha producido «en época de temporada baja», la situación ha vuelto a afectar a esas pocas personas que en diciembre se adentran en conocida senda del Cares. «Claro que afecta. Hoy tenemos muy buen día y a quienes quieren seguir abiertos, esto interrumpe su actividad», en un mes donde algunos negocios optan por cerrar porque «no les compensa tener personal».

A última hora del lunes, apenas 24 horas después del derrumbe, el parque informaba de que, «tras las reparaciones necesarias en el paraje de La Viña», se daba por reabiert el paso por la Ruta del Cares. Además, se ha instalada una 'línea de vida' para mayor seguridad en el paso.

Afectado por los cortes en la ruta

Entre esos afectados está Marino Pérez que, además de pedáneo de Caín, tiene un negocio hostelero en el pueblo que da acceso al tramo leonés de la ruta. «Si en Caín lo teníamos jodido por los incendios, ahora esto», lamenta, advirtiendo de que esto es «la puntilla» a una zona que vive uno de sus peores momentos. «Desde que pasa octubre por aquí casi no viene nadie, pero si alguien venía ahora con esto ya no».

Si bien en un primer momento se creía que reparar la avería «llevará tiempo», al existir una rotura de una parte del canal por la que sale agua hacia la ruta y el barranco, ponía en valor la reacción del parque que comunicó «automáticamente» lo sucedido y que empezarían a valorar los daños causados. Menos de 48 horas después ya estaba abierta de nuevo.

Llueve sobre mojado en el valle de Valdeón

El presidente de Caín, miembro de la asociación de empresarios de Picos de Europa, insiste en el «problema» que vive este territorio en la vertiente leonesa. «Llevamos años con un descenso importantísimo de turismo en la zona». Como ejemplo de esa depresión de visitantes pone el parking del pueblo: «Antes había siete y se llenaba, incluso con cola, y ahora hay tres pequeños y a veces ni llenos».

Ya antes de que el fuego expulsara a los turistas del valle, Marino recuerda que el pasado 8 de agosto «mirabas a las calles y estaban vacías», algo que no ve normal. Ese es el ejemplo de un descenso «del 60%» de senderistas en la ruta, como se ha podido corroborar por parte de los vigilantes de la ruta. Una imagen que contrasta con la «masificación» de Poncebos, en el lado asturiano, desde donde parten otras sendas al Urriellu, a Sotres o a Bulnes y que viven «datos históricos de visitas».« Si desde la Junta no promocionan los Picos de Europa, el valle de Valdeón y Sajambre, lo tenemos claro. Cantabria y Asturias nos llevan 40 años de ventaja publicitaria». Y todo a pesar de que la vertiente leonesa tiene «los paisajes más espectaculares».

El «abandono» vivido durante la época de incendios se une a la «falta de promoción» de la que se quejan en este valle. «En Valdeón parece que cayó una bomba desde hace años. No va nadie por allí».

Todo ello ha dado como resultado que «el 90% de los negocios del valle» hayan optado por cerrar porque «no pueden esperar a que aparezca un turista o sirvan una comida». El propio Marino cerró su restaurante-hostal porque apenas servía a un grupo algún día durante el mes de octubre. «¿Cómo mantienes al personal? Desde el 12 de agosto por aquí no viene nadie, tres personas contadas, y nos dan 5.500 euros, pero ¿qué hacemos con los despidos, los gastos de comida o de luz? Este año ha sido un desastre total», sentencia.

El sambenito de la ruta Desde el pueblo de Caín piden un «mayor rigor» en las informaciones que recogen sucesos en la senda del Cares. Explican que la ruta principal es «segura» y de un nivel fácil para caminantes, mientras que los accidentes, incluso con algún fallecido , se produce en tramos alternativos y más peligrosos que circulan también sobre el río.