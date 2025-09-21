Aún en verano, a 21 de septiembre... y la nieva ya llegó a León Los primeros copos se dejan ver en las zonas a mayor altitud de la provincia y redibujan el paisaje leonés

En la retina aún queda grabado a fuego el negro sobre la montaña leonesa. Una imagen inolvidable de un terrorífico verano que ha calcinado más de 130.000 hectáreas en la provincia de León.

Sin haber olvidado ese episodio, y con un nuevo incendio que obligó a evacuar un pueblo este mismo fin de semana, la naturaleza parece emperrarse en demostrar que la vida sigue.

El negro ya es blanco en las cotas más altas de la provincia de León. Cuando se iba a arrancar la última hoja del calendario del verano, la nieve ha hecho acto de presencia.

Este 21 de septiembre, en torno a las 16:00 horas, los copos han empezado a caer en zonas como el refugio del Collado Jermoso, uno de esos lugares privilegiados en la llegada de las primeras nieves.

Con rachas de viento de entre 25 y 30 kilómetros por hora, y una temperatura de 0 grados, con humedad del 80%, los pocos refugiados que había este domingo en la instalación se han visto sorprendidos por la idílica imagen de la nieve.

Así lo reconocían desde la propia página del refugio: «Llegan las primeras nieves anunciado que poco a poco se acerca el fin de temporada», explicaban. «Jermoso se viste de blanco un año más. Algo que siempre le favorece».

La previsión del tiempo ya anunciaba un radical cambio de temperaturas y que las primeras nevadas se podían dejar ver a cotas por encima de los 1.500 metros. Y así ha sido.

Las primeras 'capinas' han cubierto los bancos, sillas y el tejado de esta instalación de alta montaña. Y poco a poco ha poco ha teñido el paisaje hasta que el blanco se convertía en el predominante.

Se espera que haya sido flor de un día, ya que la cota de nieve subirá con la llegada este martes del otoño. Pero sí ha servido para dejar su seña de identidad y marcar en el calendario este 21 de septiembre como el de la primera nevada del 'invierno'.