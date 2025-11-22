leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una helada pasada en León.

Sábado sin alerta por nieve pero con heladas y lluvias en León

La temperatura mínima en la capital descenderá hasta los dos grados bajo cero y se esperan precipitaciones en la segunda mitad del día

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:17

Comenta

Tras una semana protagonizada en gran parte por las distintas alertas que ha dejado a su paso el frente ártico que asoló la provincia, el sábado llega ya sin avisos, pero con los termómetros aún más bajos y la probabilidad de lluvia en algunos puntos.

Una vez superado un viernes en el que se preveía el descenso de la cota de nieve hasta los 800 metros y tras haber cubierto de blanco por primera vez en esta temporada la vertiente norte de la provincia, el sol volverá a aparecer en la capital leonesa.

Eso sí, lo hará únicamente durante las primeras horas del día, a partir del amanecer, y combinado con diversos intervalos nubosos que, con el avance del reloj, irán cubriendo el cielo de la capital hasta oscurecer los barrios, a expensas de la posibilidad de precipitaciones tras el mediodía.

Temperaturas

Además, la temperatura, lejos de ascender tras haber pasado este frente gélido, disminuirá aún más, dejando heladas importantes en la capital con termómetros que alcanzarán los dos grados bajo cero. Las máximas, por su parte, sí subirán hasta los diez.

En otros puntos de la provincia, destaca Ponferrada con una situación similar a la de León, cero grados de mínima, ocho de máxima y lluvias en la segunda parte. Villablino, por otro lado, llegará a los cinco grados bajo cero, mientras que Astorga alcanzará el -3 en sus termómetros.

