El turismo rural después de los incendios: el «drama» continúa por la imposibilidad de cazar y de recoger setas Los empresarios del sector turístico en el medio rural siguen viviendo las consecuencias de los incendios después del peor agosto en números desde la pandemia y ahora sufren cancelaciones de cazadores o personas con pasión por la micología que no pueden aprovechar estos entornos

La oleada de incendios que ha vivido la geografía de León en especial en el mes de agosto ha tenido su repercusión en uno de los motores económicos de la provincia, especialmente en las áreas rurales.

El turismo se ha visto afectado en primera instancia por este desastre natural y ecológico y los datos de viajeros y pernoctaciones en la provincia leonesa durante el mes de agosto han sido los peores desde la pandemia.

Ha sido, de esta manera, el peor agosto desde 2021, con 112.191 viajeros registrados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 9.000 menos que el pasado mes de agosto (121.066) y más de 1.700 menos que, por ejemplo, en 2021, cuando se rozaron los 114.000 visitantes en la provincia. Los datos, sin embargo, son mejores que en los años prepandemia, si bien es cierto que la provincia vivió una eclosión en cuanto a viajeros recibidos a partir de 2022 que se ha frenado con los incendios como motivo más importante para explicar este fenómeno.

Esta situación también se ha percibido en las pernoctaciones, pero quizá no de forma tan evidente. Y es que las 186.926 estancias hoteleras en la provincia no distan mucho de las 189.011 del agosto de 2024 y se quedan a casi 5.000 pernoctaciones del récord, que lo ostenta el agosto de 2023 (191.819).

Cancelaciones y «efecto llamada» negativo

«Hemos vivido muchas cancelaciones desde que se prohibiera realizar actividades en el monte o también en negocios de actividades acuáticas, puesto que el embalse era utilizado por los servicios de extinción de incendios», explica Sonia Olivera, miembro de la Asociación de Empresas de la Montaña de Riaño y propietaria de Casas Rurales Vadinia.

«No solo han sido las cancelaciones, es que ha habido un efecto llamada debido a las noticias que salían y mucha gente canceló no solo para agosto, también para septiembre, de forma muy prematura», lamenta el presidente de Aletur (Asociación Leonesa de Empresarios de Turismo Rural), Pedro Flecha.

Pero la pesadilla no acaba ahí. Y es que estas zonas, especialmente las más afectadas por los incendios, tienen enormes dificultades para recuperar clientela. Entre otros motivos aparecen las restricciones oficiales para estas zonas calcinadas, que prohíben prácticas como la caza, con la que superviven muchos negocios hoteleros y hosteleros.

La caza y la micología sostenían el otoño

«La gran mayoría de las reservas para las próximas semanas estaban vinculadas a la caza. Pero han sido canceladas porque no se puede realizar esta actividad. Tengo el caso de un cazador que iba a venir 10 días, pero lo ha anulado», señala Olivera. Este es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el turismo rural que encuentra en la actividad cinegética un 'oasis' después de la temporada alta, además de las rutas micológicas y la recogida de setas.

«Tienen que tratar de promover otras actividades como rutas, escalada, turismo activo... para poder salir adelante. Es cierto que en muchas zonas la caza y las setas son el sustento en estos meses», explica Pedro Flecha, que ve «complicado» recuperar los niveles normales: «En Las Médulas, por ejemplo, está siendo muy complicado».

Por ello, desde Aletur esperan poder contar con la Diputación de León para promover una campaña en pro del turismo rural y enviar el mensaje de que a León se puede venir «todo el año». «Nuestro mes fuerte es agosto y también la segunda quincena julio. Algunos han perdido todas las reservas de agosto y también hay casos en que los clientes, sabiendo que iba a venir una época dura para estos negocios, no han reclamado el dinero de la devolución a modo de donativo», expresa Flecha.