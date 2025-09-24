La Junta aporta 3,3 millones para mitigar los daños de los incendios que afectaron a la Reserva de Caza de Riaño Las ayudas irán destinadas a las pérdidas por los permisos de caza anulados, reparación de infraestructuras, evitar la contaminación en acuíferos o la compra de alimentación para la fauna

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, se reunió con representantes de las juntas vecinales afectadas por los incendios forestales de Barniedo y La Uña, dentro de la Reserva Regional de Caza de Riaño, con el objetivo de abordar las «diferentes, rápidas e inmediatas actuaciones» que se van a llevar a cabo por parte del Gobierno autonómico para mitigar y reducir los daños del fuego y que suponen un montante total para la zona de 3.365.850 euros.

Eduardo Diego especificó que se destinarán algo mas de dos millones de euros para la contratación de diferentes obras de mejora de los montes, lo que tratará de «reducir la erosión del suelo e impedir la contaminación de los acuíferos por las cenizas producidas». En concreto, para los terrenos afectados por el incendio de Barniedo, a estas obras de contratación de emergencia se destinarán 1.672.800 euros, mientras que para el incendio de La Uña serán 402.000 euros.

También desgranó otro tipo de inversiones que la administración autonómica destinará a esta zona, como 300.000 euros para la compra de alimentación suplementaria destinada a la fauna de esta reserva regional de caza. En otra línea de actuaciones se encuentra la inversión de 750.000 euros para diferentes mejoras en las infraestructuras dañadas por el incendio, como señalética o accesos en el terreno que afecta también al Parque Regional.

Por último, en la reunión se aseguró que la Junta de Castilla y León va a cubrir el cien por cien de las pérdidas derivadas de los permisos de caza y que suponen 241.000 euros, lo que se articulará a través de una subvención directa a cada junta vecinal para reponer los ingresos perdidos derivados de los efectos de estos incendios forestales.