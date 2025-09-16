Los tres polos del frío de León que registran las temperaturas más bajas de España
Castilla y León copa cinco de los diez registros más fríos del país, aunque sin temperaturas bajo cero
León
Martes, 16 de septiembre 2025, 09:21
Castilla y León ocupó cinco de los diez registros más fríos contabilizados en la jornada de este martes, 16 de septiembre, aunque sin llegar a temperaturas negativas. Y tres de ellos se encuentran en la provincia de León.
La estación de la comarca zamorana de Sanabria (Robleda-Cervantes), con 2,1 grados, lidera la tabla, seguida por el Puerto de San Isidro y Villablino, ambos en León, con 2,3 y 2,6 grados, respectivamente.
Según la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología y recogida por Ical, los registros los completan Puerto del Pico (Ávila), en séptima posición, con 4,7 grados; y Vega de Espinareda, tercer punto de León en copar la lista, que cierra la tabla con 5,9 grados.
