Mínimas a la baja; máximas al alza

Con cielos parcialmente nubosos, la provincia vivirá un martes con una importante oscilación térmica que se notará especialmente durante la mañana

León

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:21

Una nueva jornada de gran oscilación térmica. Las diferencias entre las máximas y las mínimas volverán a ser importantes en este martes 16 de septiembre en la provincia de León.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de martes 16 de septiembre con cielos parcialmente nubosos, con un panorama más cubierto en las zonas de montaña en las primeras horas del día, en la que se podrían dar brumas y nieblas.

Los vientos soplarán del noreste o variables, con escasa intensidad, en una jornada donde las mínimas caerán de forma ligera y las máximas ascenderán en el norte y oeste de la provincia.

Así, se esperan máximas de 31 grados en Ponferrada, 29 en Villablino y Astorga y 28 en León, co mínimas de 11 grados en Ponferrada, 9 en León y Astorga y 7 grados en Villablino.

