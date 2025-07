San Emiliano muestra su hartazgo por la falta de cobertura telefónica en Torrestío

Leonoticias León Miércoles, 9 de julio 2025, 14:29 | Actualizado 14:43h. Comenta Compartir

«Llevamos años sufriendo los problemas de cobertura en nuestra población y es hora de que se haga algo al respecto. La falta de señal de teléfono y de Internet nos está afectando en todos los aspectos de nuestra vida diaria». Es el mensaje que lanzó el alcalde de San Emiliano en su nombre y en el de los vecinos de la localidad de Torrestío.

El regidor recuerda que en ese pueblo hay varios vecinos que viven solos durante todo el año; «probablemente será uno de los pueblos mas inaccesibles de la provincia, de los que se quedan incomunicados a causa de la nieve y la avería de la actual antena es de hace más de dos años, pero es que desde hace cinco meses la cobertura falta durante todo el día; la situación se hace insostenible».

La semana pasada tuvo conocimiento de la aprobación del último informe de Medio Ambiente al respecto, pero la instalación de la antena se prevé para el año que viene, por lo que concluye que «ni antena nueva por ahora, ni reparación de la avería. Situación que se deviene lamentable.

«No podemos comunicarnos con nuestros seres queridos, no podemos acceder a servicios básicos 'online' y no podemos desarrollar nuestra actividad económica de manera efectiva. Es inaceptable que en pleno siglo XXI, en una zona rural como la nuestra, sigamos sin tener acceso a servicios básicos de comunicación», subraya y destaca que no ha habido ninguna mejora significativa tras varias quejas y reclamaciones.

En la comarca de Babia, dice, están «acostumbrados a que todo llegue tarde: carreteras, colegio, centro de salud… «Esperemos que no pase lo mismo con la cobertura telefónica e Internet; en 2025 son servicios esenciales si queremos fijar población en el mundo rural, comparables a las redes de abastecimiento de agua potable en los pueblos a mediados del siglo pasado», argumenta y recalca que tanto los responsables locales como municipales exigen «que se priorice la instalación de la antena nueva y se repare la avería existente para tener una cobertura decente. No queremos seguir esperando. Los vecinos de Torrestío queremos soluciones ya».