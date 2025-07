Los vecinos de Babia, hartos de la incomunicación: «Tenemos el pueblo que parece la NASA y no hay cobertura»

Ana G. Barriada León Sábado, 5 de julio 2025, 09:16 | Actualizado 09:39h. Comenta Compartir

Cuando cruzas la frontera invisible que separa las comarcas de León el cartel decorado con esmero y estilo propio de Sierra te recibe con la promesa de entrar a un territorio único, mágico. 'Estás en Babia' es el lema del acceso a la comarca donde descansaban los reyes, donde la desconexión está garantizada... y tanto. Porque más allá de la incomunicación buscada, persiste un problema que en pleno siglo XXI todavía no se ha solucionado: falla la cobertura, la fibra óptica no llega a las casas y teletrabajar se convierte en una utopía en un destino que sería más que atractivo con otras condiciones.

La denuncia se repite año tras año y encuentra en verano, esa época en la que la gente vuelve a los pueblos, el punto álgido. Esta misma semana el alcalde de Cabrillanes y pedáneo de La Cueta, Emilio Martínez, denunciaba que los vecinos llevaban cuatro días sin cobertura en una situación que, lamenta, pasa de ser «anecdótica a habitual».

Ampliar Una casa en Villargusán con hasta tres antenas parabólicas.

Las quejas por la falta de servicio para comunicarse y conectarse a internet se extiende por toda la comarca, de la Babia alta de Cabrillanes a la baja de San Emiliano. Porque, aunque el despliegue de fibra óptica está allí, el servicio no está llegando ni a las casas ni a los negocios. «Está a un kilómetro del pueblo, está ahí. Es tirar el cable porque la instalación está, pero no sirve para nada más que para mirar para ella si no la ponen», explica Pedro Álvarez, pedáneo de Villargusán.

Sin poder conectar a las personas mayores

Es tarea de las empresas de telefonía acometer la instalación en las viviendas, pero también aquí los vecinos de Babia se encuentran con escollos porque «no hacen caso de nada». Ejemplo de ello es lo que ha vivido Carlos González-Antón, también vecino de la comarca. Este mismo verano llamaba a una de las empresa de telefonía para poner internet en casa de su madre, de 89 años. «Quiero que esté conectada, que pueda usar la tableta y pueda tener teleasistencia», explica. Sin embargo, tras concertar la cita con el servicio técnico, no se presentaron para la instalación, y asegura que no es al primer vecino que le pasa algo así.

«De poco sirve que el Estado subvencione la implantación de la fibra si luego hay graves problemas para conectar viviendas y negocios. Es un servicio público imprescindible» Carlos González-Antón

También le afecta a él en primera persona para trabajar, así como a los hijos del propio Pedro Álvarez y a tantos y tantos babianos o turistas que querrían pasar los meses de verano en la comarca. «Se ha subvencionado el despliegue de la fibra pero no la conectan a las casas, no tiene sentido, es algo ficticio», denuncia González-Antón, que insiste en que contar con esta tecnología sería «la única forma de que se pueda incentivar la ocupación de las casas más tiempo al año» y garantizar que los actuales vecinos, la mayoría de edad avanzada, puedan tener los servicios mínimos para seguir residiendo allí. «De poco sirve que el Estado subvencione la implantación de la fibra si luego hay graves problemas para conectar las viviendas y negocios. Es un servicio público imprescindible», concluye el abogado.

Ampliar Más antenas en Villargusán.

Este mismo año se remitió al ministerio responsable un escrito pidiendo soluciones, pero, más allá de palabras, el problema no se solventa. «No sé de quién es la culpa, pero que no nos hablen de España Vaciada cuando esto está así. Aquí el que vive lo sufre y el que viene también, porque esto no es operativo», señala Pedro Álvarez.

Antenas parabólicas por doquier en un Parque Natural

Pero el gran problema más allá de internet para el pedáneo es la cobertura móvil. Hace poco, explica, han cambiado las parabólicas para el teléfono por satélite que «también da fallos». «Hay casas en el pueblo con tres antenas, la vieja que encima la empresa dice que no la retira, la nueva y la de la tele. Tenemos el pueblo que parece la NASA con tanta antena y tanta parafernalia, pero seguimos sin móvil». Una situación cuanto menos paradógica en un espacio protegido como parque natural donde «hay que pedir mil permisos para cualquier obra o trabajo y tienen esto así».

La comarca de Babia, una de las más bellas de León y de España, sigue siendo un pequeño reducto entre Asturias, Luna, Omaña y Laciana donde desconectar se quiera o no es obligado por un problema que los vecinos sufren y que les hace sentirse «ciudadanos de tercera».