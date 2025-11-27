La Ruta del Cares contará con una nueva pasarela y una intervención en 6 kilómetros Una partida de 600.000 euros servirá para mejorar la experiencia del paseante por esta senda de Picos de Europa en el tramo leonés

Leonoticias León Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha autorizado, en Consejo de Gobierno, una inversión de 600.000 euros destinada a la aprobación del gasto de un encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) para la realización de diversas actuaciones dirigidas a la adecuación de la Senda del Cares entre el paraje de Santiján y El Pando en el municipio de Posada de Valdeón (León) dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa.

En concreto se llevará a cabo la adecuación de una senda peatonal con un recorrido de 6,2 kilómetros que salvará el desnivel de 400 metros existente entre la localidad de Caín y Cordiñanes de Valdeón.

El proyecto consiste en la reconstrucción de la pasarela Santiján garantizando el paso de agua bajo la misma o la conformación de sendas peatonales mediante desbroce, poda y corta de vegetación que impide el paso, así como la remoción de piedra que obstaculiza el tránsito.

También está prevista la instalación de portilleras, peldaños, tablones laterales de contención, construcción de pavimentos de piedra, puntuales mamposterías y barandillas para salvar obstáculos naturales. Igualmente se instalarán a lo largo de la senda elementos singulares tales como escaleras, semipuentes y una pasarela metálica.

Por último se colocará cartelería de uso público tanto direccional como informativa, para garantizar la información a los usuarios sobre el espacio natural y sobre el correcto uso de la senda.