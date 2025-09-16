leonoticias - Noticias de León y provincia

Vehículo de la Guardia Civil.

Rescatados dos jóvenes de 21 años extraviados en Cofiñal

Fueron trasladados en perfecto estado de salud hasta la localidad de Cofiñal donde tenían estacionado su vehículo

León

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:05

La Guardia Civil de Vegas del Condado rescató en la madrugada del pasado lunes, día 15, a dos senderistas de 21 años de edad que se habían extraviado cuando realizaban una ruta de montaña entre las localidades de Cofiñal y Maraña.

Sobre las 22:00 horas se recibe el aviso de que dos personas se habían desorientado y salido de la ruta entre los parajes el Miradero y la Cueva de Falcar, facilitando a la Guardia Civil las coordenadas del lugar en que se encontraban en ese momento, estableciéndose contacto directo a través del teléfono móvil.

Después de varios intentos para acceder hasta los alertantes, al ser de noche y un terreno muy abrupto, se consigue mediante señales luminosas el encuentro con ellos, siendo localizados enrocados, en una zona de difícil acceso del paraje Tronisco (Cofiñal).

Una vez comprobado que se encuentran en perfectas condiciones de salud, se les acompaña en el descenso hasta el vehículo oficial, para su posterior traslado hasta la localidad de Cofiñal donde tenían estacionado su coche, finalizando el rescate sobre las 01:00 horas.

