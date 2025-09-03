Uno de los puntos más fríos de la provincia, la solución a ¿En qué pueblo de León estoy? Llega la solución del segundo reto de ¿En qué pueblo de León estoy?

¿Serías capaz de descubrir en qué pueblo de la provincia de León estamos en 45 segundos? Con este reto os proponíamos un divertido juego para descubrir los pueblos de la provincia cada lunes.

Muchos han sido los comentarios que han dado con la solución de esta impresionante villa con mucha historia y patrimonio por descubrir. ¿Ya sabes cuál es? Os dejamos la última pista y es que esta la localidad suele salir en las noticias por registrar la temperatura más baja de la provincia leonesa a menudo.

Efectivamente, esta semana preguntamos por Villaceid. No es la primera vez que este pequeño pueblo del Valle de Omaña es protagonista de una de nuestras informaciones ya que se cuela a menudo en el primer puesto de la lista de localidades más frías de España.

Villaceid, perteneciente al municipio de Soto y Amío y con tan solo 54 habitantes, ha vuelto a destacar por sus bajas temperaturas, consolidándose como el enclave más gélido del país.

La localidad de Villaceid pertenece al municipio leonés de Soto y Amío. La iglesia está dedicada a san Cipriano, que también es el patrono del pueblo que celebra sus fiestas el 16 de septiembre. Tascio Cecilio Cipriano​ fue un clérigo y escritor romano, obispo de Cartago (249-58), santo y mártir de la Iglesia.​

