El renacer de Camposolillo, el pueblo vaciado del Porma: un joven ganadero compra las instalaciones de Valles del Esla y se empadrona

Camposolillo vuelve a escribir una página más en su historia, que no es poca. El pequeño pueblo que era vaciado y abandonado en 1968 por la construcción del pantano de Porma sigue luchando por sobrevivir. Aunque en sus calles no jueguen los niños y en sus casas no vivan vecinos, Camposolillo continúa siendo un pueblo porque tiene lo más importante: oriundos.

Ubicado en el término municipal de Puebla de Lillo, Camposolillo veía hace años desaparecer uno de los últimos vestigios de actividad que quedaba en la zona. La firma Valles del Esla cerraba sus instalaciones remozadas y en buen estado.

Pero todo ha cambiado este mes de julio, porque Camposolillo será el único pueblo del pantano del Porma que proseguirá con su actividad y que, además, suma un nuevo habitante. Daniel González Noriega, socio y único representante de Ganadería VizCatalina, desembarca en el pueblo con la intención de sacarlo adelante y de que la vida vuelva a la zona, y ha tomado la decisión de empadronarse en la localidad (concretamente en la carretera de Camposolillo, ya que el pueblo no es población como tal).

Este hito, explican desde la Asociación Oriundos de Camposolillo que lucha por mantener la memoria viva del pueblo, marca un «momento histórico» para la localidad, que permanecía deshabitada desde que finalizaron el Proyecto Camposolillo y la actividad de Valles del Esla. La incorporación de un nuevo residente «simboliza un paso adelante hacia la revitalización del núcleo rural, en un contexto en el que muchos pueblos del interior de España luchan contra la despoblación».

Pedirán a Puebla de Lillo ser reconocidos como Entidad de Población

Este primer empadronamiento abre la puerta a nuevos proyectos de desarrollo sostenible, recuperación del patrimonio y dinamización económica, orientados a devolver la vida a Camposolillo, preservar su identidad histórica y generar oportunidades en el entorno. El ganadero ya piensa cómo revitalizar las instalaciones, en perfecto estado y cuya puesta en marcha con cualquiera de los proyectos que plantea puede ser un revulsivo para la zona.

Del mismo modo, explican desde la asociación, se estudiará el procedimiento para solicitar el alta como Entidad de Población de Camposolillo ante el Ayuntamiento de Puebla de Lillo, con el objetivo de recuperar el reconocimiento administrativo del pueblo y facilitar futuras actuaciones.

Los vecinos oriundos de Camposolillo, que el próximos mes de agosto se volverán a reunir para celebrar sus fiestas y recordar sus orígenes, piden a instituciones, asociaciones y leoneses que apoyen este proceso de «renacimiento rural».