El pueblo de León que celebra los 100 años de su vecina más longeva Delfina Llamazares Martínez ha recibido una placa homenaje y un ramo de flores por su 100 cumpleaños

El Ayuntamiento de Villaturiel ha homenajeado este lunes, en el día de su 100 cumpleaños a la vecina Delfina Llamazares Martínez, natural de la localidad de Valdesogo de Abajo.

El alcalde del municipio, Valentín Martínez Redondo, acompañado por su teniente alcalde, Juan Carlos Martínez, ha visitado la casa de la homenajeada para hacerle entrega de una placa conmemorativa y de un ramo de flores.

Una centenaria devota de la Virgen del Camino y de sus cuatro bisnietos

Nacida en la mencionada localidad el 3 de noviembre de 1925, Delfina Llamazares dedicó su vida al trabajo en el campo y al cuidado de su familia. Visiblemente emocionada, ha agradecido el gesto a los representantes municipales, a la par que ha dejado patente su gran vitalidad y lucidez.

Fiel devota de la Virgen del Camino, nunca ha perdido la oportunidad de acudir al Santuario a honrar a la Patrona de la Región Leonesa. Incluso aún recuerda haber participado en alguna Romería de San Froilán de la mano de su abuelo cuando sólo era una niña. Delfina se siente «muy orgullosa» de ser de Valdesogo, un sentimiento que ha trasladado a su hija, a sus dos nietos y a sus cuatro bisnietos.

Una generación hecha «de otra pasta»

Por su parte, el alcalde ha reivindicado el papel de los mayores a la hora de comprender y mantener la identidad del municipio y ha aclarado que actualmente se trata de la tercera vecina de Villaturiel que alcanza los 100 años de edad.

En el mismo sentido, Valentín Martínez ha incidido en que el caso de Delfina Llamazares es «el paradigma de una generación hecha de otra pasta, que a pesar de las adversidades supo encontrar la felicidad y la prosperidad mirando siempre al futuro con alegría».

